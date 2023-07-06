الخميس 06-07-2023
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الخميس، 06-07-2023 11:08 ص

دعوة لحضور Galaxy Unpacked في تموز 2023

Unpacked_Official Invitation


الوكيل الإخباري - ندعوك للانضمام إلينا في رحلتنا لاكتشاف عالم Galaxy الجديد كلياً، حيث سنعرض أحدث تقنياتنا المصممة لاطلاق احتمالات لا حصر لها لتغيير الحياة، ولتحفزك على اللحاق بركب التحول.

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اكتشف المزيد بانضمامك إلى "سامسونج إلكترونكس" في يوم 26 من شهر تموز الحالي، موعدنا لاستضافة أول حدث Unpacked في العاصمة الكورية سول، المدينة التي تلتقي فيها الثقافة التقليدية مع الرؤى المستقبلية لإلهام الاتجاهات العالمية والابتكار، وإرساء قواعد جديدة في هذا المجال.

وسيتم بث الحدث مباشرة على موقع Samsung الرسمي وغرفة أخبار سامسونج الشرق الأوسط وقناة سامسونج على اليوتيوب بدءًا من الساعة الثانية بتوقيت الأردن.


وندعوك لزيارة موقع Samsung Mobile Press للاطلاع على المزيد من الأخبار والمقاطع الدعائية القادمة وآخر التحديثات المتعلقة بهذا الحدث.

 




 

 


 

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