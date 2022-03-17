دليلك إلى جهاز The Freestyle : الترفيه الشامل لكافة المناسبات

الوكيل الاخباري - منذ إطلاق سامسونج للإلكترونيات الجهاز الترفيهي المحمول الجديد كلياً في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2022، حظي The Freestyle بمراجعات رائعة ركزت على استخداماته المتنوعة والمرنة كما يوحي اسم المنتج.

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وتعتمد الشاشة على تقنية تعد الأولى من نوعها، حيث يمكن استخدامها في أي مكان ووقت، بما يناسب نمط حياة المستخدم والجوانب التي يفضلها وأسلوبه الشخصي.



أعدت غرفة الأخبار من سامسونج دليلاً لعرض The Freestyle، وقدرته على تجاوز نطاق أجهزة العرض التقليدية، لتقديم تجربة ترفيهية جديدة كلياً.



الأكبر والأفضل: شاشات قابلة للتطوير لتناسب المنازل من أي حجم

عندما يتعلق الأمر بشاشة التلفزيون، يعد الحجم الأكبر هو الأفضل دائماً. لكن ماذا لو كنت تعيش في مساحة صغيرة؟ يمكنك الآن الاستعانة بهذا الجهاز لجعل البث على الشاشة الكبيرة أسهل من أي وقت مضى، بغض النظر عن المساحة المتوفرة لديك. عندها يمكنك الاستمتاع بمشاهدة المحتوى على شاشة كبيرة (تصل إلى 100 بوصة) في أي وقت ومكان. وعن طريق استخدام خاصية Scale & Move، يمكنك قياس حجم شاشة العرض بنسبة تصل إلى 50%، ومن ثم تحريكها من دون الحاجة إلى تحريك جهاز العرض على الإطلاق.



وتعتبر الشاشة الكبيرة عنصراً مهماً لعشاق الرياضة. وعند استخدام The Freestyle، يمكنكالاستمتاع بمشاهدة المباريات، حتى لو لم تكن موجوداً شخصياًفي الملعب،وما عليك سوى دعوة الأصدقاء وتشجيع فريقك المفضل في أثناء الاستمتاع بشاشة The Freestyle الكبيرة، مع الصوت عالي الجودة كما لو كنت تشاهد المباراة على أرض الواقع. ويمكنك رفع مستوى تجربة المشاهدة لكل شيء تشاهده، بدءاً من التعليقات الرياضية وحتى الحفلات الموسيقية البعيدة والأفلام الوثائقية التي تصور الطبيعة.





وفي كثير من الأحيان، قد تفتقد منزل عائلتك في بعض الأيام. عندها يمكن القيام إسترجاع الذكريات من خلال تصفح ألبوماتك من الصور العائلية باستخدام ميزة Freestyle's mirroring لأجهزة Android و iOS.





وعن طريق انعكاس الهاتف الذكي، يمكنك إجراء مكالمات الفيديو مع أصدقائك وعائلتك على شاشة كبيرة.



سافر بعيداً، وحزماحتياجاتك الخفيفة: شاشات محمولة مثالية للخارج

إذا كنت ترغب في استكشاف الأماكن الخارجية الرائعة براحة وأناقة، فإن The Freestyle يعد عنصراً أساسياً في حقيبتك.





وبفضل حجمه الصغير ووزنه الخفيف الذي يبلغ 830 غراماً فقط، يعد جهاز العرض المحمول مناسباً جداًلحمله معك. ويمكنك معه إنشاء المساحة الخاصة بك لمشاهدة المحتوى في أي مكان، داخل المنزل أو خارجه.







وإذا كنت تشاهد فيلمك المفضل في المنزل، وتطلب الأمر منك فجأة المغادرة، تستطيع أن تأخذ The Freestyle معك لمواصلة مشاهدة الفيلم من حيث توقفت في موقعك الجديد. وسواء كان ذلك بمنزل أحد الأصدقاء أو في فندق أو حتى في الهواء الطلق، فقد أصبح بث المحتوى المفضل لديك أسهل وأسرع وأكثر ملاءمة الآن من أي وقت مضى، كما لو أنك كنت في المنزل.

وباستخدام ميزة Tap View في تطبيق SmartThings على هاتفك الذكي، تستطيع توصيل The Freestyle بجهازك المحمول للوصول إلى واجهة المستخدم الدقيقة لتلفزيون سامسونج الذكي.







وستحب حتماً الاستمتاع بليلة صيفية باردة وأنت تشاهد الأفلام في الفناء الخلفي أو في المخيم. وسواء كنت تصنع ذكريات مع أطفالك أو تقضي الوقت مع الأصدقاء، يمكنك الاستعانة بجهاز The Freestyleلتحويل أي موقع تخييم إلى سينما،من دون الحاجة إلى شاشة.

وما عليك سوى استخدام جانب واحد من خيمتك للحصول على تجربة مشاهدة مشرقة وواضحة. وفي حالة عدم وجود نار في المخيم، يمكنك عرض مقطع فيديو لمدفأة لقضاء ليلة مريحة تحت النجوم.



ابحث عن مكانك الجميل: الترفيه في أي مكان في منزلك

حتى لو كنت تحب البقاء في المنزل، فهذا لا يعني أنك مقيد بمشاهدة كل شيء في مكان واحد،بل يمكنك أن تقوم ببث فيلم مع عائلتك في غرفة المعيشة، ثم اصطحاب The Freestyle معك عندما تريد مشاهدة شيء ما في غرفة نومك.

لقد صمم هذا الجهاز لضمان سهولة النقل، كما يقوم تلقائياً بضبط المستوى والتركيز بمجرد لمس زر الطاقة للتوصل إلى إعداد سريع وخالٍ من المتاعب.







ويدور الجهاز أيضاً بحرية حتى 180 درجة، ما يسمح لك بالعثور على الموضع المثالي دون تحريك جهاز العرض. ويمكنك تغيير الزاوية بسهولة لعرض المحتوى في أي مكان في منزلك، سواء كان على الحائط أو السقف أو الأرضية أو الطاولة.

ويمكنك أيضاً تشغيل الجهاز وإيقافه باستخدام صوتك فقط، لذا يعد مثالياً عندما تكون مستعداً للنوم. وتستطيع طرح الأسئلة أو الاستماع إلى الموسيقى أو فتح التطبيقات بسهولة باستخدام الأوامر الصوتية.









وإذا كنت تود تزيين منزلك، يمكنك أيضاً إضافة أجواء إلى غرفتك مع The Freestyle. وحتى إذا لم يكن لديك شاشة بيضاء أو جدار شفاف لاستخدامه، ستظل قادراً على تحسين مساحتك من خلال تأثيرات الإضاءة والأعمال الفنية وغيرها الكثير. ويمكنك تحسين ديكور منزلك الفريد من خلال عرض شيء ما على الستائر حتى لو كانت داكنه، وإضافة أسلوبك وشخصيتك إلى مساحتك المعيشة.



حياة الحفلات: ميزات قابلة للتخصيص تستحق الاحتفال

سواء كنت تخطط لحفلة لعطلة أو لقاء مع الأصدقاء في عطلة نهاية الأسبوع، أو إذا كنت ترغب في استضافة حدث ما، فإن The Freestyleيوفر ميزات تستحق الاحتفال.

وعندما لا يتم استخدامه كجهاز عرض، يتمتع الجهاز بوضع يسمح لك بتخصيص مساحتك باستخدام تأثيرات الإضاءة. وبدلاً من استخدام لوحة، يمكنك الاعتماد على هذا الجهاز لإنشاء منطقة صور لحفلتك على الفور. قم بفتح قائمة التشغيل المفضلة لديك من خلال سماعة The Freestyle، وحوّل اللقاء إلى ليلة ستظل خالدة في أذهان الجميع.







وبفضل الصوت عالي الجودة، وخاصية الاتصال عبر تقنية البلوتوث، يعد The Freestyle خياراً رائعاً لتشغيل الموسيقى.وبالمقارنة مع السماعات المحمولة عالية الأداء التي تعمل بتقنية البلوتوث الموجودة في السوق، توفر سماعات الجهاز المدمجة القوية صوتاً رائعاً بزاوية 360 درجة، حيث يمكنك الاستمتاع بصوت غامر من أي مكان تجلس فيه. ومن خلال تشغيل مقاطع للفنان المفضل لديك على الشاشة، يمكنك تحويل غرفة معيشتكبسرعة إلى مكان لحفلتك.







ويقدم الجهاز أيضاً مجموعة متنوعة من الألوان التي تمنح المستخدمين حرية التعبير عن أسلوبهم الفريد وصولاً إلى أدق التفاصيل.

ويكون من السهل ترقية مظهر جهاز العرض بأغطية مطاطية ناعمة بألوان تتوافق مع كل مناسبة، مثل الوردي والأخضر والبيج وغيرها الكثير.



إن أسلوب هذا الجهاز يتجاوز قدرات الأجهزة العادية لتمنحك حرية تخصيص المحتوى والاستفادة منه في أي مكان ووقت وبالطريقة التي تريدها.

ويجمع هذا الجهاز الذكي سهل الحمل بين الصور عالية الجودة والصوت الغامر لتقديم تجربة ترفيهية كاملة. غيّر مساحتك وعبر عن نفسك إمكانيات لا حدود لها وبما يناسب نمط حياتك.



