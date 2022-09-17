دليل الهواتف الذكية من الفئة الابتدائية: هاتف HUAWEI nova Y90 القوي ذو الشاشة الضخمة هو الخيار الأفضل

الوكيل الإخباري - تدور معظم أحداث حياتنا اليوم حول هواتفنا الذكية، سواء كان ذلك للعمل أو التعليم أو التواصل الاجتماعي أو الترفيه، فلن يكون أي من هذه الأمور سهلًا دون هاتف ذكي مناسب. ولذلك عندما يتعلق الأمر بالحصول على هاتف ذكي جديد، يبدأ معظمنا عادةً بتحديد ميزانية، وعندما لا ترغب في إنفاق الكثير، فإن الأمر يتعلق في الغالب باختيار أفضل هاتف من الفئة الابتدائية يضم معظم الميزات الرئيسية.

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وقد وضعت هواوي معيارًا عاليًا حقًا لجميع الميزانيات عندما يتعلق الأمر بالهواتف الذكية؛بدءًا من الهواتف الرائدة المتميزة وصولًا إلى الهواتف من الفئة الابتدائية، وبالتأكيد هناك هاتف ذكي من هواوي للجميع!



أتاحت هواوي لمعظم المستخدمين فرصة الوصول إلى الميزات الرئيسية في هواتفها من الفئة الإبتدائية. وأحدث الهواتف الذكية من هذه الفئة هو هاتف HUAWEI nova Y90، وهوبكل تأكيد لن يخيّب آمال المستخدمين. وبسبب الاعتماد المتزايد على الهواتف الذكية، يستحق الجميع الحصول على هاتف ذكي رائع دون إنفاق كامل الميزانية،ولحسن الحظ استجابت هواوي للطلب على هاتف ذكي عالي الجودة من الفئة الإبتدائيةبإطلاقها هاتف HUAWEI nova Y90. لذلك هذا هو السبب في اعتقادنا أنه أفضل هاتف يمكنك الحصول عليه اليوم في الأردنبسعر أقل من 190 دينارًا.



استمتع بشاشة كبيرة ونابضة بالحياة

لا تدع الشاشة الصغيرة تحد مما يمكنك القيام به باستخدام الهاتف الذكي؛ فالشاشة الكبيرة تفتح عالمًا من الاحتمالات. يتميز هاتف HUAWEI nova Y90بشاشةعرض كاملةHUAWEI FullViewدون حوافمقاس 6.7 بوصة، لتمكنك من الاستمتاع بمشاهدة المحتوى الغني على الهاتف، إلى جانب معدل تحديث الشاشة البالغ 90 هرتز، ومعدل اللمس 270 هرتز لتجربةٍ أكثر سلاسة وغنى. وسواء كنت ترغب في قراءة النصوص في الأفلام أو مشاهدتها أو لعب الألعاب على الهاتف، فإن هذه الشاشة سترضيك،كما أن الحواف فائقة النحافة بقياس 1.05 مم المحيطة بالشاشة ونسبة الشاشة مقارنة بجسم الجهاز والتي تصل إلى 94% تمنحك تجربة بصرية مثالية. تتضمن الشاشة أيضًا بعض المزايا الإضافية لتوفر الراحة للعين، وتدعم مزايا مثل التحكم السلس بتعتيم الشاشة ووضع راحة العين ووضع الكتاب الإلكتروني لتحسين تجربة المشاهدة للمستخدمين.



شحن فائق السرعة من هواوي -HUAWEI SuperCharge بقوة 40 واط

في بعض الأحيان، قد يقف إشعار البطارية المنخفضة عقبة في طريق المتعة. ولكن مع هاتف HUAWEI nova Y90، فإن إعادة شحن البطارية مسألة تستغرق دقائق معدودة باستخدامتقنية الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقوة 40 واط التي تتيح لك الاستمتاع بـ 2.3 ساعة من الألعاب عن طريق توصيل الهاتف لمدة 10 دقائق فقط. وإضافة إلى ذلك، يحتوي هاتف HUAWEI nova Y90 على وظيفة تساعد في الحفاظ على صحة البطارية لاكتشاف حالة البطارية بذكاء وتذكير المستخدم باتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب، كما تجعل هذه الوظيفة الشحن أسرع وأكثر ذكاءً وأمانًا مع 8 طبقات متعددة من حماية الشحن السريع، و13 طبقة من حماية الشحن، وطبقة حماية من ارتفاع درجة حرارة منفذ USB، ما يجعل الشحن سريعًا وذكيًا وآمنًا.



بطارية ضخمة بقدرة 5000 ميللي أمبير

عمر البطارية الطويل هو دائمًا ميزة جيدة. ولحسن الحظ، يرث هاتف HUAWEI nova Y90عمر البطارية طويل الأمد من سلسلة هواتف HUAWEI nova Y؛حيث يأتي ببطارية كبيرة بسعة 5000 ميللي أمبير لتلبية الاستخدام الكثيف طوال اليوم. وسواء كنت مسافرًا أو تشاهد أعمالًا درامية في المنزل أو تلعب ألعابًا، فإنهذا الهاتف يوفر عمر بطارية طويل الأمد. لذا لا داعي للقلق بشأن البطارية واستمتع بالدراما والألعاب المفضلة لديك.



مساحة أكبر لأفلامك وألعابك

مع سعة تخزين 128 جيجابايت، يمكنك تخزين ما يصل إلى 170 حلقةً من المسلسلات الدرامية و12000 أغنية عالية الجودة، وأكثر من 60 فيلمًا عالي الدقة على هاتف HUAWEI nova Y90، إلى جانب تخزين تطبيقاتك المفضلة أو ألعابك أو أي شيء تحتاجه للعمل والدراسة.ويتوفر الهاتف بنسختيْن هما 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت لذاكرة الوصول العشوائي.



عبّر عن نفسك مع كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي

لقد حان الوقت لرفع مستوى أدائك على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الأداء القوي للكاميرا الرئيسية عالية الدقة مع 50 ميجابكسلفي هاتف HUAWEI nova Y90. ولمساعدتك فياستكشاف إبداعك، يحتوي الهاتف أيضًا على كاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. ليس عليك السماح للحظاتك الجميلة بالمرور في الليل دون التقاط صورة خوفًا من عدم وجود ضوء كافٍ؛ إذيمنحك الهاتفخاصيةالتصوير الليلي بفضل الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل؛ حيث تلتقط وظيفة الوضع الليلي الفائق لقطات ليلية ساطعة وواضحة، ما يوفر جودة صورة أعلى مع التقاط المزيد من التفاصيل.



وفي الوقت نفسه، يتميز هاتف HUAWEI nova Y90 بوظيفة لقطة مدعمةبالذكاء الاصطناعي، والتي يمكنها تحليل المشهد بذكاء وإدراك الأهداف المتحركة والأشياء أمام الكاميرا خلال الوقت الفعلي. وتقوم الخوارزمية المتقدمة بضبط سرعة الغالق بشكل تكيفي، وتلتقط الحركة السريعة على الفور. أما بالنسبة لجميع مدوني الفيديو الطموحين، فإن هاتف HUAWEI nova Y90يدعم التسجيل الأمامي/الخلفي المستمر للتبديل السلس بين الكاميرات الأمامية والخلفية، كما يأتي الهاتف الذكي مع مجموعة واسعة من قوالب الفيديو المدمجة لتمكين إنشاء الفيديو بنقرة واحدة.



ويتوفر أيضًا متجر تطبيقات AppGallery الموثوق والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن في هاتف HUAWEI nova Y90؛ حيث يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة بين مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودةواستكشافها وإيجادها وتنزيلها.

يتوفر HUAWEI nova Y90 في الأردن حاليًا بنسختيْن 6 جيجابايت بسعر 169 دينارًا، و8 جيجابايت بسعر 186 دينارًا، ويمكن اقتناؤه من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/snqa، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.