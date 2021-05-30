دهانات جوتن تشغل المرحلة الأولى من مصنعها الجديد - فيديو

الوكيل الاخباري - أعلنت الشركة العالمية لتكنولوجيا الدهانات )جوتن الاردن) عن تشغيل المرحلة الأولى من مصنعها لإنتاج الدهانات المائية، والذي يتضمن إنتاج وتوريد مجموعة من المنتجات الجديدة التي يتم تصنيعها خصيصا لتلبية احتياجات السوق الأردني بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 15 مليون لتر بالمرحلة الأولى، قابلة للزيادة وصولاً إلى 45 مليون لتر بالمرحلة الثانية .

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وقد أفاد القائمون على مصنع دهانات جوتن أن انطلاقة المرحلة الأولى تأتي من الخصوصية التي يمتاز بها السوق الاردني، واستجابة لنتائج الدراسات التي تم إجراؤها خلال السنوات الماضية والتي أفادت بأن سوق الإنشاءات الأردني يعتبر واحداً من الأسواق الواعدة والمرشحة للنمو بقفزات كبيرة خلال الفترة القادمة .



وقد عبر المهندس "شادي عنبتاوي" المدير التنفيذي لدى جوتن الأردن عن سعادته بتشغيل المصنع، وقال: "يسعدنا الإعلان عن إطلاق المرحلة الأولى لمصنعنا على الأرض الأردنية، وبدء التشغيل باستخدام تقنيات حديثة تعتمد على الأتمتة بشكل كامل، فهذه الخطوة تعتبر ترجمة لثقتنا بهذا السوق المهم ولحرصنا الدائم على تقديم أعلى المعايير للمواد التي ننتجها."



ويقدم المصنع مواد عالية الجودة وفقاً لمعايير الشركة الأم (جوتن اي اس ) النرويجية، حيث تم نقل خبرات شركة عريقة تمتد جذورها لأكثر من 100 عام في السوق الأوروبي لتصل إلى كوادرأردنية، حيث تم تدريبهم على عمليات التصنيع والأتمتة، لتكون المواد المنتجة مطابقة لأعلى المواصفات وبهامش خطأ أو خلل مقارب للصفر.



ومن الجدير بالذكر، انه يتم الاهتمام باختيار المواد الخام المستخدمة في عملية الانتاج بدقة عالية جدا ومن مصادر عالمية موثوقه، علما بان العمل جاري على تأهيل عدد من الموردين الاردنيين لزيادة القيمة المضافة المحلية وتعظيم الفائدة على الاقتصاد الاردني.