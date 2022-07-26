دورات تدريبية لطلبة تخصص المحاسبة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

الوكيل الإخباري - نظّمت كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالتعاون مع مكتب الارشاد الوظيفي في عمادة القبول والتسجيل وشركة صرح العالمية للاستشارات دورة تدريبية لطلبة تخصص المحاسبة تعزيزاً لخبرتهم في التعامل مع أسواق العمل، والتعرف على أهم التطبيقات المحاسبية العملية.

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شملت الدورة، التي استمرت لأسبوعين وبمشاركة 30 طالبا وطالبة بإشراف قسم المحاسبة، على مهارات تطبيقيّة في مجال الإقرارات الضريبية، الرواتب، التسويات البنكية، الضمان الاجتماعي، وبرمجة Quick Books.



من جانبه أفاد عميد الكلية الدكتور جورج سمور أن الدورة جاءت تعزيزاً للجوانب النظرية التي اكتسبها الطالب خلال مسيرته الدراسية والأكاديميّة وتطوير قدراته ومهاراته في التعامل مع تغيرات واحتياجات أسواق العمل مؤكدا على رسالة الجامعة ورؤيتها بتخريج طلبة متميزين قادرين على الانخراط في سوق العمل.