دوري أبطال كابيتال للتوعية بصحة الرجل

الوكيل الاخباري - بمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية بصحة الرجل، نظم كابيتال بنك بطولة دوري "أبطال كابيتال "، بمشاركة عشر فرق كل فريق مكون من ثمانية لاعبين من موظفي البنك تحت شعار "لنلعب مباريات ودية بالدوري"، وانطلقت المباريات في Amman Football Club، وسط منافسة قوية من الفرق للظفر بكأس دوري أبطال كابيتال، وتشجيع حماسي من الحضور.

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وشهد دوري أبطال كابيتال حضورا من موظفي البنك وعائلاتهم، لمؤازرة اللاعبين وتشجيعهم. وفي ختام البطولة توّج الفريق الفائز بالكأس والميداليات الذهبية.



وجاء تنظيم هذا الدوري، انطلاقا من حرص كابيتال بنك على تخصيص عدة أنشطة وفعاليات متنوعة لموظفيه لتوطيد العلاقات الاجتماعية والأسرية بينهم بهدف تعزيز روح الفريق الواحد.