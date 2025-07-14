ديباجه تشارك في جلسة "She Leads" التي تنظمها Masterminds Community

الوكيل الإخباري- يسرنا الإعلان عن مشاركة السيدة سارة ديباجه، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركهThe Domain، في جلسة "She Leads" التي تنظمها Masterminds Community يوم السبت 5 يوليو تموز



تأتي هذه المشاركة ضمن محور القيادة النسائية والتأثير الإيجابي، حيث ستتحدث السيدة ديباجه عن رحلتها القيادية، والتحديات التي واجهتها كامرأة في مجال ريادة الأعمال، ودورها في بناء بيئة عمل تمكّن الشباب والنساء على حد سواء.

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