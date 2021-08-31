ذا سكاي لاين رزيدنسز: روعةُ الأحلام، حقيقةٌ الآن في سماء عمّان!

الوكيل الاخباري - ذا سكاي لاين رزيدنسز؛ حلقةٌ إضافية في سلسلةِ إبداعاتِ وإنجازاتِ إيجل هيلز الأردن، أكبر مطور عقاري في المملكة.

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بمعايير عالميةٍ واهتمامٍ فائقٍ بالتفاصيل، تحولُ شقق سكاي لاين رزيدنسز مفهوم "المنزل" من نمطهِ المألوفِ ليُصبح تجربةً استثنائيةً ذات طابعٍ خاص.



باهتمامٍ وحرصٍ شديدينِ على أدق التفاصيل، عملت إيجل هيلز الأردن على إنشاء شقق ذا سكاي لاين رزيدنسز في قلبِ عمان الجديد؛ مشروع العبدلي؛ وذلك لأنهُ يُمثلُ البيئةَ المُجتمعيةَ المُتكاملةَ التي تتلائمُ مع رؤيةِ إيجل هيلز الأردن لمنزل الأحلام.

فما يتضمنهُ المشروعُ من مساحاتٍ مكتبيةٍ وترفيهية، تجعلُ منه الحي العصري والراقي المُتميز الذي يرتقي لمستوى معايير إيجل هيلز الأردن المُتعلقةِ بالرفاهية.





تقعُ هذه الشقق السكنيةُ الفاخرة المخدومة من فندق الدبليو عمان ضمن الطوابق 31-37 من برج دبليو- أعلى برج سكني في مدينةِ عمان؛ لتكون ذات إطلالةٍ بانوراميةٍ مُميزةٍ على مشروع العبدلي والعاصمةِ الأردنيةِ عمان.

لم تغفل إيجل هيلز الأردن عن أية جوانبٍ في هذا المشروعِ في سعيها لخلق البيئةِ المثاليةِ وذات الطابعٍ الاستثنائي؛ فمن الديكور الداخلي والأثاثِ الفاخر من أرقى العلامات التجارية العالمية، التي تتناغمُ مع أعلى المعايير العالمية؛ وحتى المرافق الموجودةُ بالبرج من المُنتجع الصحي والنادي الرياضي والمطاعمِ والمساحاتِ التجارية؛ كلها جوانبٌ حرصت فيها إيجل هيلز الأردن على توفير أعلى درجاتِ الفخامةِ والرقي لمالكيِ الشقق في سكاي لاين رزيدنسز؛ لتكون هذه الشقق المُميزةُ الإجابةَ المثالية لكل من يسعى للاستمتاعِ بنمطِ حياةٍ عصري وراقٍ في العاصمةِ الأردنية.



أيقونةُ الرقي المعماري والحضاري في العاصمةِ عمان؛ ذا سكاي لاين رزيدنسز؛ مُتاحةٌ الآن لكل الراغبين بامتلاكِ منزل الأحلام في وسط العاصمةِ عمان بخطة دفع حصرية وبواقعِ 20% دفعةٍ أولى و80% تُدفع على مدار 5 سنوات، تُمثلُ فرصة لكلِ الطامحين بالاستمتاع بتجربةٍ فريدةٍ ومعايير غير مسبوقةٍ من الرفاهيةِ والرقي.







كأكبرِ شركةٍ للتطوير والاستثمار العقاري في الأردن، تعي إيجل هيلز الأردن جيداً الدور الفعلي للمشاريع العقارية؛ فهي ليست مُجرد واجهةٍ جمالية للمُجتمعِ فحسب، بل وتلعب دوراً رئيسياً في إحداث تنميةٍ مُستدامةٍ في المُدنِ والمُجتمعات.

من هذا المُنطلق، تعملُ إيجل هيلز الأردن على إنشاءِ وإدارةِ عددٍ من المشاريعِ في مدينتي عمان والعقبة؛ والتي ساهمت إلى حدٍ كبيرٍ في إحداث طفرةٍ نوعيةٍ في المدينتين، ليس من الناحيةِ العمرانية والجماليةِ فحسب، بل ومن ناحيةِ استحداث العديد من فرص العمل واستحداثِ فرصٍ جديدةٍ للتنميةِ الإقتصاديةِ والاستدامةِ في تلك المُدن، الأمرُ الذي ينعكسُ بتأثيرٍ إيجابي على المملكةِ الأردنيةِ الهاشميةِ برمتها



