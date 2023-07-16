الأحد 16-07-2023
الوكيل الاخباري

إغلاق الطريق المؤدي إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري في العقبة غدا

تحذير من السير للسائقين بشأن لوحة أرقام المركبة

تعرّف على التعليمات الجديدة لأسس وشروط تنظيم سياحة المغامرات في الأردن

صدور تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات

بيان هام صادر عن البنك المركزي

رسالة من الملك إلى أمير قطر

ولي العهد : أبطالنا من ذهب

التدريب المهني تعلن عن فتح باب التسجيل بالبرنامج الزراعي

نائب الملك يرعى افتتاح فعاليات المؤتمر الإقليمي لتكنولوجيا الطائرات المسيرة

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الأحد، 16-07-2023 02:57 م

رئيسة جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تعقد لقاء حواريا مع أعضاء هيئة التدريس لنقاش الخطة الإستراتيجية للجامعة 2030

WhatsApp Image 2023-07-16 at 3.00.48 PM


الوكيل الإخباري - ضمن سلسلة لقاءات واجراءات لإعداد خطة إستراتيجية للجامعة، عقدت أ.د. وجدان أبو الهيجاء، رئيسة جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، لقاءاً حوارياً مع أعضاء هيئة التدريس من جميع كليات و اقسام الجامعة للحصول على تغذية راجعة حول مسودة الخطة الإستراتيجية.

وبعد عرض محاور الإستراتيجية والأهداف الرئيسة والفرعية ومؤشرات الأداء المقترحة بدأت أبو الهيجاء حواراً مفتوحاً أتاح الفرصة لأعضاء هيئة التدريس للتعبير عن آرائهم وتبادل الأفكار والمساهمة بخبراتهم في مراجعة الخطة الاستراتيجية المقترحة، وأكدت أبو الهيجاء على أهمية التعاون بين جميع الشركاء لضمان توافق الخطة الاستراتيجية للجامعة مع رؤيتها ورسالتها. واعترافاً بالدور الأساسي لأعضاء هيئة التدريس في تحقيق رؤية الجامعة، فقد أعربت رئيسة الجامعة عن امتنانها لتفانيهم في خدمة الجامعة وأهمية مساهمتهم في التغذية الراجعة لصياغة خطة استراتيجية محكمة وشاملة وقابلة للتنفيذ ضمن مُدد مُحددة.

وقد ساهم أعضاء الهيئة التدريسية بالكثير من المقترحات والأفكار التي ستُعزز محتوى الخطة نحو الريادة والابتكار والمحافظة على ريادة الجامعة وتميزها في كافة الجوانب الاكاديمية والإدارية وعلى كافة الصُعد المحلية والاقليمية والعالمية.

وتعد هذه الجلسة النقاشية جزءًا من سلسلة أوسع من الجلسات التي تجريها رئيسة الجامعة مع الشركاء الرئيسيين، بما في ذلك الطلبة والموظفين والخريجين والقطاع الخاص والصناعة والمجتمع المحلي...الخ، حيث تهدف هذه المشاورات إلى جمع وجهات نظر متنوعة، تضمن بأن تعكس الخطة تطلعات ورؤية صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن المعظمة رئيس مجلس أمناء الجامعة نحو جامعة عالمية بإرث وطني.

وأكدت أبو الهيجاء على أهمية العمل الجماعي والبناء على ما تم وذلك من خلال  مشاركة الجميع وكل حسب إختصاصه ودوره  في عملية صنع القرار، حيث تستعد جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالشروع في حقبة جديدة من النمو والابتكار.

اضافة اعلان

 

  وستعرض الخطة على مجلس الأمناء لإعتمادها والموافقة على السير بتنفيذها. وستوفر الخطة الاستراتيجية خارطة طريق غير عادية توجه جهود أُسرة الجامعة لإستدامة التميز في التعليم والبحث العلمي والابتكار وخدمة المجتمع

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-07-16 at 4.34.53 PM

"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تطلق حملة الطلب المسبق على التشكيلة الجديدة من أجهزة تلفاز OLED لعام 2023 مع هدايا مميزة وقيمة

WhatsApp Image 2023-07-16 at 2.40.41 PM (1)

العبدلي يستضيف الفنان عزيز مرقة في حفل غنائي ضخم

WhatsApp Image 2023-07-16 at 1.58.08 PM

البيطار: زين تواصل دعم الإبداع والابتكار ومستمرون ببرامج "زين الاستدامة"

WhatsApp Image 2023-07-16 at 1.32.36 PM

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة و"البوتاس العربية" لإعداد دراسات استكشافية حول إمكانية استخراج واستغلال معدن الليثيوم

group photo - Marriot Women Initiative

فنادق مجموعة ماريوت الدولية تطلق مبادرتها للقيادة النسائية FLI في الأردن

WhatsApp Image 2023-07-16 at 11.55.53 AM

افتتاح معرض شركة بارما للألعاب والقرطاسية في شارع المدينة المنورة