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الثلاثاء، 22-08-2023 09:20 ص

رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تعقد لقاءاً حواريا مع شركاء الجامعة لمناقشة خطة الجامعة الإستراتيجية 2030

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الوكيل الإخباري - سعيا لاطلاع شركاء الجامعة من كافة القطاعات على آخر المستجدات والتحديات التي تواجه الجامعة لتنفيذ خطتها الاستراتيجية 2030، عقدت رئيس جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء لقاءا حواريا في حرم الجامعة، مع اللجان الاستشارية والصناعية ونادي الخريجين لمناقشة الخطة الاستراتيجية والحصول على تغذية راجعة، وذلك ضمن سلسلة لقاءات وحوارات شملت أسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والاداريين إنتهاءا بإشراك الخبراء من المجتمع المحلي، لتعكس هذه الخطة تطلعات ورؤية صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن المعظمة رئيس مجلس أمناء الجامعة نحو جامعة عالمية ذات رسالة سامية وبهوية وإرث وطني.اضافة اعلان


واستعرضت الدكتورة أبو الهيجاء محاور الإستراتيجية والأهداف الرئيسة والفرعية ومؤشرات الأداء المقترحة، وبعدها استمعت الى الشركاء وما قدموه من أراء وأفكار والمساهمة بخبراتهم في تحقيق الخطة الاستراتيجية المقترحة.  وأكدت أبو الهيجاء على أهمية التعاون بين جميع الشركاء لضمان توافق الخطة الاستراتيجية للجامعة مع رؤيتها ورسالتها، مثمنة لدور الشركاء الأساسي وشاكرة لمساهمتهم في التغذية الراجعة لصياغة خطة استراتيجية محكمة وشاملة وقابلة للتنفيذ ضمن المدد الزمنية المقترحة.

و أشارت الدكتورة أبو الهيجاء إلى أهمية العمل الجماعي البناء، وذلك من خلال  مشاركة الجميع وكل حسب اختصاصه ودوره  في عملية صنع القرار، حيث تستعد جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا من خلال خطتها الاستراتيجية 2030 لرسم خارطة طريق توجه جهودها لإستدامة التميز في التعليم والبحث العلمي والابتكار وخدمة المجتمع، وذلك بعد عرضها أمام مجلس الأمناء لإعتمادها والموافقة على البدء بتنفيذها.

 




 

 


 

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