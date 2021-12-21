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الثلاثاء، 21-12-2021 02:15 م

رئيس مجلس إدارة نوبلز عمر عايش يلتقي وزير الاستثمار الأردني

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الوكيل الاخباري - التقى سعادة رئيس مجلس إدارة نوبلز العقارية عمر عايش بمعالي وزير الاستثمار الأردني خيري عمرو ضمن جولة يجريها عايش لمتابعة المشاريع الاستثمارية القائمة التي تمتلكها الشركة في المملكة الأردنية الهاشمية وبحث المشاريع الاستثمارية الجديدة التي تعتزم الشركة إطلاقها ضمن خطتها للسنة المقبلة.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة في عمان بحث طرق الاستفادة من مجموعة الحوافز الاستثمارية التي توفرها الوزارة وذلك تحضيراً لإطلاق حزمة المشاريع والتي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 100 مليون دولار أمريكي في كل من قطاعي السياحة والصناعة.

كما وأطلع عايش معالي الوزير على الفرص الاستثمارية التي هي محل اهتمام نوبلزوالتي توفرها أمانة عمان الكبرى من خلال شركة رؤية عمان الذراع الاستثماري لها،وأطلعه كذلك على اللقاء الذي أجراه مع معالي أمين يوسف الشواربة بشأن هذه الفرص.

من جانبه أكد عمرو على استعداد وزارة الاستثمار لتقديم كافة اشكال الدعم الممكنة التي تحتاجها الشركة لإطلاق المشاريع التي تمت مناقشتها.

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وأضاف أيضاً: أن الأردن يمتلك بيئة استثمارية واعدة، وهناك العديد من الفرص الاستثمارية والمزايا المتاحة بمختلف المجالات، داعياً اصحاب الاعمال والمستثمرين للاستفادة من فرص ومزايا الاستثمار المتوفرة بالأردن والمرتكزة على الامن والاستقرار وبيئة اعمال متطورة وأن التوجيهات الملكية السامية للحكومة الأردنية ركزت باستمرار على تحسين بيئة الأعمال، ووضع خريطة طريق وتصور شمولي للسير في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل، وإقرار التشريعات والاجراءات الاقتصادية بشكل يطور بيئـة الأعمال والاستثمار بالمملكة.

من جانب آخر أعرب عايش عن شكره وامتنانه لمعالي الوزير على جهوده المبذولة في توفير البيئة الحاضنة للمشاريع التي تنوي الشركة إطلاقها وتقديم الدعم اللازم لذلك والتواصل بشكل مستمر من قبل كادر الوزارة وباحترافية مع القطاع الخاص والمستثمرين مؤكداً علىأن الأردن يمتلك الميزات والتشريعات والقوانين والبنية التحتية التي تجعل منه محل اهتمام المستثمرين وفي العديد من القطاعات الاستثمارية المتنوعة.


 




 

 


 

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