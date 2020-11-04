الأربعاء 04-11-2020
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الأربعاء، 04-11-2020 03:51 م

رئيس مجموعة سدين العالمية للاستثمار ينعى النائب السابق الراحل يحيى السعود

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الوكيل الاخباري - بسم الله الرحمن الرحيم (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ) - الأعراف ٣٤
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بقلوب مؤمنة بقضاء الله والتسليم والرضى بقدره، ينعى رئيس مجموعة سدين العالمية المهندس هاني صلاح، ونائبه الدكتور أحمد صلاح، فقيد الأردن وفلسطين النائب السابق يحيى السعود وشقيقه عمر السعود، رحمهما الله وأدخلهما فسيح جناته، واللذان انتقلا إلى رحمة الله تعالى إثر حادث مؤسف.

وبكلماته الخاصة تعبيرا عن حجم الألم والحزن بهذا المصاب الجلل، عبر المهندس صلاح عن عميق حزنه وألمه بفقدان أخ له يشهد الجميع له بحسن خلقه وجرأة مواقفه، قائلا "فقد الوطن اليوم واحدا من خيرة أبنائه المخلصين... رحل إلى جوار ربه الكريم تاركا بصماته في قلب ووجدان كل محب لمعدن الرجال الحقيقيين".

وقال: "ستبقى ذكرى النائب السابق يحيى السعود ماثلة مدى الحياة، وحبه للوطن، قيادة وشعبا، وخدمة أبنائه وبناته محط فخر واعتزاز، وسيذكر التاريخ جهوده الصادقة المخلصة، التي لا تنسى، ودعمه للقضية الفلسطينية وشعبها المناضل".

تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته، وألهم ذويهما الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

 




 

 


 

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