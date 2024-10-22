رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، في مكاتب إدارة الشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات

وعرضت الشركة للضيوف أهم المشاريع طورالتنفيذ حالياَ والمشاريع المزمع إقامتها مستقبلاً، ودورها في تعزيز فرص العمل للكفاءات الأردنية ، والمبادرات الاستثمارية المستقبلية التي تشمل بناء مستودعات مشتقات نفطية تسهم في توفير مخزون استراتيجي للمملكة، إلى جانب الاستثمار في محطات شحن المركبات الكهربائية فائقة السرعة، وتوفير محطات متنقلة لتزويد المواطنين بالمشتقات النفطية في المنازل والطرقات العامة والخارجية وفق أحدث التكنولوجيا الصديقة للبيئة.
من جانبه، ثمّن رئيس مجموعة المناصير المهندس زياد المناصير حرص الهيئة على متابعة قضايا القطاع واهتمامها بتعزيز التعاون مع الجهات المرخصة وتقديم الدعم لقطاع النفط ومشتقاته. مؤكداً اهتمام المجموعة بزيادة فرص العمل والمحافظة على حقوق العاملين وتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
حيث أكد المهندس زياد السعايدة على ضرورة توفير مخزون كافٍ من المشتقات النفطية لتلبية احتياجات المواطنين وبما يضمن تقديم الخدمات بصوره آمنة ومستقرة ومستدامة خاصة خلال فصل الشتاء المقبل.
وأكد السعايدة، استمرار الهيئة بمتابعة عمل القطاع وتشجيع الاستثمار في المشاريع والمبادرات التي تخدم مصلحة القطاع. وأضاف، أن الجولة تأتي ضمن سلسلة زيارات ميدانية تجريها الهيئة على مواقع الجهات المرخصة في القطاع، في إطار علاقة الشراكة التي تسعى الهيئة إلى ترسيخها مع القطاعين العام والخاص لتحقيق مصالح المستثمرين وحماية حقوق المستهلكين وضمان الالتزام بأحكام القانون والتشريعات النافذة.
-
أخبار متعلقة
-
جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله تكرّم 117 مدرسة من المدارس المشاركة في برنامج "بيئتي الأجمل" لدورة 2023-2024
-
زين الأردن تحصد جائزة الابتكار في خدمات الفايبر المنزلي في الأسواق الناشئة بجنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا
-
سيارات Xpeng تدخل السوق الأردني عبر شراكة مع مجموعة غرغور
-
افتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات باسم محطة دير السعنة
-
زين فايبر.. آفاق جديدة مع تقنية Wi-Fi 7 الأحدث على الإطلاق
-
"كريم رايدز" تواصل إحداث أثر اقتصادي واجتماعي في الأردن مع نهج الاقتصاد التشاركي بالاستفادة من التكنولوجيا
-
شركة القدس للتأمين تستضيف جلسة حوارية توعوية بالتعاون مع ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني ومؤسسة الحسين للسرطان
-
كابيتال بنك يطلق منصة الخدمات المصرفية المفتوحة