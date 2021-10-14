رتاج عمان تختار Chain Reaction شريكاً استراتيجياً لخدمات التسويق و الإعلان

الوكيل الاخباري - وقعت شركة القسطل الاستثمارية اتفاقية تعاون مع شركة الانتشار الرقمي (Chain Reaction) تقوم بموجبها الأخيرة بإدارة الخطط التسويقية والإعلانية لمشروع رتاج عمان المرتقب.



يعد مشروع رتاج عمان أكبر مشروع تطوير عقاري في الأردن لعام 2021 وهو أحد ضواحي عمان الجديدة. يتضمن المشروع النوعي مجموعة من الفلل العصرية بمختلف المساحات والمواصفات بالإضافة إلى محلات تجارية وحدائق وبرك سباحة والعديد من المرافق العامة، كما يتميز المشروع ببنية تحتية متكاملة.



ويشمل المشروع أيضاً فرص استثمار واعدة ضمن أراضي مخصصة للبناء الخاص والتي تتوفر فيها كافة خدمات البنية التحتية للراغبين في إقامة مساكن خاصة ومن الممكن تزويد المشترين بتصاميم مقترحة لتسهيل عملية التنفيذ.



وقال مدير عام شركة القسطل الاستثمارية السيد سطام حميدي الفايز: "إن العمل مع شريك ملم بشتى نواحي التسويق الحديث والفعال يعد أهم الأسباب لاختيار شركة Chain Reaction إذ أن المحتوى ومحطات التسويق يعتبران بذات الأهمية ويجب أن تتميز الشركة بالجانبين وأن تستطيع أن تقدم لنا كافة الخدمات التي تندرج تحت قائمة أدوات التسويق الحديث."



ومن طرفة فإن السيد فراس شبانة، مدير عام شركة Chain Reaction بالمشرق العربي، سعيد بالعمل على مشروع مدينة رتاج عمان، وقال: " يعد هذا المشروع الأول من نوعه في الأردن ويجب أن يُسوق كما يستحق. نحن واثقون من أننا سنحقق نجاحاً مبهراً على إثر هذا التعاون الاستراتيجي."



وأضاف: "إن الفئة المستهدفة تشمل فئة واسعة من أبناء الوطن في الداخل والخارج وعند النظر لما تم إنجازه كبنية تحتية للمشروع، نرى أنه يشكل علامة فارقة في عالم التطوير العقاري في البلاد ويجب تسليط الضوء عليه لما له من أثر على ديمومة المشروع وهو دليل على المصداقية ويشكل ضمان للمستثمرين."



وتعد Chain Reaction والتي تأسست في عام 2010‌ ‌بمدينة‌ ‌دبي‌، من أضخم وأهم شركات ‌الإعلان‌ ‌والتسويق‌ ‌الرقمي‌، حيث تقدم أفضل خدمات إنتاج المحتوى والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحسين أداء محركات البحث (SEO) والمزيد من الحلول الرقمية بمعايير عالمية. وتمتاز الشركة بكونها أول ‌شريك معتمد‌ ‌رسمياً‌ ‌لدى‌ ‌جوجل في المنطقة العربية ‌كما‌ ‌وحازت‌ ‌على‌ ‌عدة‌ ‌جوائز‌ ‌كأفضل‌ ‌شركة‌ ‌لتحسين‌ ‌محركات‌ ‌البحث‌ ‌‌‌بالإضافة‌ ‌لحصولها‌ ‌على‌ ‌لقب‌ ‌‌“أفضل‌ ‌شركة‌ ‌كبيرة‌ للتسويق الرقمي في منطقة الشرق الأوسط”‌.



تمتلك شركة‌ ‌فرعين‌ ‌رئيسيين‌ ‌في‌ ‌دبي‌ ‌وعمان،‌ ‌وقد‌ ‌تم‌ ‌افتتاح‌ ‌فرع‌ ‌جديد‌ ‌في‌ ‌أبوظبي‌ ‌خلال‌ ‌العام‌ ‌الجاري.‌ ‌

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تقع‌ ‌مكاتبها ‌بعمان‌ ‌وسط‌ ‌مشروع‌ ‌العبدلي،‌ ‌وتضم‌ ‌تحت‌ ‌سقفها‌ ‌قرابة‌ ‌الأربعين‌ ‌موظف‌ ‌من‌ ‌كوادر‌ ‌أردنية‌ ‌متميزة وأكثر من ثمانين موظف في المنطقة.