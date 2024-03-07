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الخميس، 07-03-2024 02:43 م

رحلتان مباشرتان جديدتان من مطار الملكة علياء الدولي إلى المملكة المتحدة

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الوكيل الاخباري -  استقبل "مطار الملكة علياء الدولي" مساريْن مباشريْن جديديْن من المملكة المتحدة؛ إيذانًا بتوفير أربع رحلات أسبوعية من لندن ستانستيد بدءًا من يوم الأحد 3 آذار، وثلاث رحلات أسبوعية من مانشستر بدءًا من يوم الأربعاء 6 آذار، عبر الخطوط الملكية الأردنية. وتسلّط هذه الخطوة الضوء على التزام "مجموعة المطار الدولي" بتوسيع شبكة وجهات المطار؛ بضم مسارات مباشرة إضافية إلى المدن العالمية الجاذبة للزوّار، فضلًا عن التزامها بتعزيز السياحة القادمة إلى الأردن، وتلبية احتياجات المسافرين بغرض الترفيه والعمل على حدٍّ سواء.  

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وبهذه المناسبة، قال نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "يُسعدنا الإعلان عن أحدث مساريْن إلى لندن ستانستيد ومانشستر؛ تعزيزًا لشبكة وُجهاتنا وتزويد مسافرينا بخيارات سفر أوسع نطاقًا، لا سيما في ضوء نظام التأشيرات الإلكترونية الجديد، الذي عزّز إمكانية سفر الأردنيين إلى المملكة المتحدة بأسعار معقولة. وبجهودٍ كبيرة يبذلها فريق عملنا في "مجموعة المطار الدولي" وبالاستفادة من شراكاتنا القيّمة، فإنّنا نعمل بجدّ للترويج للمملكة، بوصفها وُجهة سياحية رائدة وربط عمّان بالمراكز الإقليمية الرئيسية عبر مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم؛ حيث يُمكن لكل مسافر أن يستمتع بتجربة مُرحِّبة يشعر فيها كأنّه فيه بيته".

 

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