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الخميس، 16-05-2024 01:17 م

رسميا افضل جهاز للالعاب من شركة Infinix حيث اطلقت جهاز GT20 Pro بالشراكة مع شركة ألعاب PUBG MOBILE

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الوكيل الإخباري - أطلقت  Infinix العلامة التجارية التكنولوجية العصرية المصممة للشباب، مؤخرًا هاتفها الذكي الرائد المخصص للألعاب على مستوى الرياضات الإلكترونية، Infinix GT20 Pro. متفوقة على الباقي في ألعاب الهاتف المحمول، شكلت Infinix شراكات واسعة النطاق مع PUBG MOBILE وتعود باعتبارها الراعي الرسمي لهواتف الألعاب للعام الثاني على التوالي في PUBG MOBILE Super League (PMSL) في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) والوسطى. ومناطق جنوب آسيا (CSA).

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في خطوة رائدة، تعمل PUBG MOBILE على ترقية لعبتها المحمولة بقدرة مذهلة تبلغ 120 فريم في الثانية (FPS)، ويحتل هاتف Infinix GT 20 Pro الصدارة كأول دفعة في العالم من الأجهزة التي تدعم PUBG MOBILE بمعدل 120 فريم في الثانية.

ومع دعم Infinix GT 20 Pro لـ PUBG MOBILE بمعدل 120 فريم في الثانية، يمكن للهاتف الذكي عرض 120 فريم فريدًا في كل ثانية، مما يؤدي إلى مستوى لا مثيل له من التفاصيل والسلاسة في ألعاب الهاتف. إن الجمع بين معدل التحديث العالي للجهاز البالغ 144 هرتز وعرض 120 فريم في الثانية يخلق بيئة غامرة تنقل اللاعبين حقًا إلى قلب الحدث.


120 فريم في الثانية أسرع من 60 فريم في الثانية بمقدار 8.3 مللي ثانية*، وتعزز المعلومات المتزايدة التي يقدمها 120 فريم في الثانية التجربة المرئية الشاملة، مما يضمن رسومات أكثر سلاسة وانسيابية، خاصة في الألعاب التي تركز على اللعب التفاعلي.

بالإضافة إلى دعمه الرائد للعبة PUBG MOBILE بمعدل 120 فريم في الثانية، يتميز هاتف Infinix GT 20 Pro بمجموعة من الميزات المتطورة. فهو يشتمل على شريحة عرض الألعاب Pixelworks X5 Turbo، مما يجعله أول هاتف ذكي ثنائي الشريحة من Infinix. تعمل هذه الشريحة المبتكرة على تعزيز قوة تقدير الحركة وتعويض الحركة (MEMC) في معدل فريمات اللعبة، مما يرفع معدلات الفريمات من 60 فريم في الثانية إلى 120 فريم في الثانية بشكل مثير للإعجاب. يعمل محرك معدل الإطارات المستقر Infinix على تحسين درجات الحرارة واستهلاك الطاقة، مما يضمن الأداء السلس والفعال حيث يوفر Xboost إدارة مستدامة للأداء، ويستخدم المزامنة الرأسية لمنع تمزق الشاشة مع إعطاء الأولوية للموارد الألعاب للحصول على تجربة لعب أكثر سلاسة ممكنة.

*إخلاء المسؤولية: استنادًا إلى مقارنة الفاصل الزمني للإطار (1/120 ثانية لـ 120 فريم  في الثانية و1/60 ثانية لـ 60 فريم  في الثانية)، مما يوفر فهمًا نسبيًا لفرق مدة الفريم. قد يختلف الأداء الفعلي وتجربة الألعاب بسبب عوامل مثل إمكانات الجهاز وتحسين البرامج وتصميم اللعبة.

 




 

 


 

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