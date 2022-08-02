رضا مستخدمي هواوي في الأردن هو نتاج مؤكّد لابتكاراتها وتألق خدماتها

الوكيل الإخباري - لا تُعِدّ هواوي الأردن رضا عملائها أمرًا مسلّمًا به، وإنّما تواصل سعيها وتكرّس جهودها لتزوّد مستهلكيها ليس فقط بأحدث الابتكارات والمزايا وإنّما أيضًا بأعلى مستويات الخدمة. ولتصل خدماتها لأكبر عدد من المستخدمين وتغطّي مختلف مناطق المملكة، توفّر الشركة أربعة مراكز للخدمة تتوزّع على أربع محافظات، هي: فرع الجاردنز في عمّان، وفروع العقبة، والزرقاء، وإربد، بالإضافة إلى دعم هواوي الأردن - HUAWEI Consumer عبر الإنترنت. ونعرض في هذا المقال بعض الخدمات المميزة التي تُقدّمها هواوي للمستهلكين.

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عروض ترويجية موسمية مميزة

تزوّد هواوي الأردن مستهلكيها بعروضٍ ترويجية على خدمات عديدة ومميزة، ومنها العروض الحالية المتاحة للفترة ما بين 30 تموّز حتّى 30 أيلول 2022، مثل خدمة هواوي للعروض الضخمة، والتي تتضمن استبدال البطارية بسعرٍ مخفّض، والصيانة المعفية من أجور التصليح. أمّا يوم الخدمة من هواوي، فيتضمن خدمات مجانية لحماية شاشة هاتفك وفحصه وتنظيفه، ويمتد للفترة ما بين 2 إلى 8 آب. وفي موسم العطاء لخدمات هواوي، يحصل المستهلكون على خصمٍ يصل لغاية 50% على قطع غيار الصيانة لمجموعة مختارة من المنتجات، بالإضافة إلى خدمة التنظيف وتركيب لاصق الحماية المجانية للفترة ما بين 30 تمّوز إلى 8 آب، وخدمة استبدال هاتفك الذكي القديم -مهما كانت علامته التجارية- بواحدٍ من جهازيْ هواوي الجديديْن كليًا: HUAWEI nova 9 SE أو HUAWEI nova Y70، والحصول على خصمٍ إضافي، في مركز هواوي المعتمد في كلٍ من الجاردنز وإربد والزرقاء، ومتجر هواوي لتجربة العملاء في مكة مول.



توفّر هواوي الأردن أيضًا لمستهلكيها خدمة هواوي كير؛ لتُقدّم لهم أفضل الخدمات وتضمن لأجهزتهم أفضل عمر استهلاك، والتي تشمل العديد من الخدمات الحصرية من تمديد الضمان لمدة عام أو عاميْن إضافييْن، وحماية الشاشة، وخدمة الحماية ضد الفقدان لسماعات HUAWEI FreeBuds ، بالإضافة إلى استخدام قطع غيار أصلية 100% للصيانة، وخدمة الإصلاح السريع.

إذا كنت تخطط لشراء أيٍ من الأجهزة المبتكرة أو الملحقات الذكية، لا تكتفِ باختيار جودة المنتجات فقط، وإنّما ابحث أيضًا عن الخدمات المميزة التي تضمن لك عمرًا أطول وعروضًا تناسبك، تمامًا كتلك التي تحرص هواوي دائمًا على تقديمها.