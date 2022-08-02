الثلاثاء 02-08-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

براءتهن لم تشفع لهن.. معاناة أم لطفلتين من ذوي الاحتياجات الخاصة تناشد أهل الخير

مالكو مركبات كهربائية يشتكون قلة توفر نقاط الشحن

ترامب: بايدن مصاب بالخرف وليس بفيروس كورونا

عطل بالكيبلات يقطع الكهرباء عن مناطق في الرصيفة

الجيولوجيين: 75% نسبة البطالة بعد اعتماد مادة "علوم الأرض" اختياري للتوجيهي

التوصل لاتفاق يحفظ حقوق 700 عامل في مصنع بالكرك

النواب يوضح حول زيادة 200 دينار لأعضاء المجلس

الغذاء والدواء: إغلاق 162 موقعا إلكترونيا تروّج للأدوية ومواد التجميل

الإمارات سابع أغنى دول العالم لعام 2022

لتلافي الاستغلال .. مطالب بوضع تسعيرة واضحة للونشات في الأردن

الثلاثاء، 02-08-2022 12:57 م

رضا مستخدمي هواوي في الأردن هو نتاج مؤكّد لابتكاراتها وتألق خدماتها

hhua


الوكيل الإخباري - لا تُعِدّ هواوي الأردن رضا عملائها أمرًا مسلّمًا به، وإنّما تواصل سعيها وتكرّس جهودها لتزوّد مستهلكيها ليس فقط بأحدث الابتكارات والمزايا وإنّما أيضًا بأعلى مستويات الخدمة. ولتصل خدماتها لأكبر عدد من المستخدمين وتغطّي مختلف مناطق المملكة، توفّر الشركة أربعة مراكز للخدمة تتوزّع على أربع محافظات، هي: فرع الجاردنز في عمّان، وفروع العقبة، والزرقاء، وإربد، بالإضافة إلى دعم هواوي الأردن - HUAWEI Consumer عبر الإنترنت. ونعرض في هذا المقال بعض الخدمات المميزة التي تُقدّمها هواوي للمستهلكين.

اضافة اعلان


عروض ترويجية موسمية مميزة
تزوّد هواوي الأردن مستهلكيها بعروضٍ ترويجية على خدمات عديدة ومميزة، ومنها العروض الحالية المتاحة للفترة ما بين 30 تموّز حتّى 30 أيلول 2022، مثل خدمة هواوي للعروض الضخمة، والتي تتضمن استبدال البطارية بسعرٍ مخفّض، والصيانة المعفية من أجور التصليح. أمّا يوم الخدمة من هواوي، فيتضمن خدمات مجانية لحماية شاشة هاتفك وفحصه وتنظيفه، ويمتد للفترة ما بين 2 إلى 8 آب. وفي موسم العطاء لخدمات هواوي، يحصل المستهلكون على خصمٍ يصل لغاية 50% على قطع غيار الصيانة لمجموعة مختارة من المنتجات، بالإضافة إلى خدمة التنظيف وتركيب لاصق الحماية المجانية للفترة ما بين 30 تمّوز إلى 8 آب، وخدمة استبدال هاتفك الذكي القديم -مهما كانت علامته التجارية- بواحدٍ من جهازيْ هواوي الجديديْن كليًا: HUAWEI nova 9 SE أو HUAWEI nova Y70، والحصول على خصمٍ إضافي، في مركز هواوي المعتمد في كلٍ من الجاردنز وإربد والزرقاء، ومتجر هواوي لتجربة العملاء في مكة مول.


توفّر هواوي الأردن أيضًا لمستهلكيها خدمة هواوي كير؛ لتُقدّم لهم أفضل الخدمات وتضمن لأجهزتهم أفضل عمر استهلاك، والتي تشمل العديد من الخدمات الحصرية من تمديد الضمان لمدة عام أو عاميْن إضافييْن، وحماية الشاشة، وخدمة الحماية ضد الفقدان لسماعات HUAWEI FreeBuds ، بالإضافة إلى استخدام قطع غيار أصلية 100% للصيانة، وخدمة الإصلاح السريع.
إذا كنت تخطط لشراء أيٍ من الأجهزة المبتكرة أو الملحقات الذكية، لا تكتفِ باختيار جودة المنتجات فقط، وإنّما ابحث أيضًا عن الخدمات المميزة التي تضمن لك عمرًا أطول وعروضًا تناسبك، تمامًا كتلك التي تحرص هواوي دائمًا على تقديمها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ara

البنك العربي أول بنك يتيح لعملائه تفعيل هوية سند الرقمية عبر تطبيقه البنكي

1 (5)

اختتام مميز ومثير للمحطة الأولى من دوري المصارعة بحضور كبير ومشاركة واسعة

WhatsApp Image 2022-08-02 at 10.24.07 AM

محاضرة تفاعلية حول "واقع السلامة المرورية في الأردن" في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

Stephanie Choi_Quote

الرحلة إلى الجيل القادم من الابتكارات القابلة للطي تبدأ الآن

112

"كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" يكشف عن الروزنامة النهائية لتصفياته لعام 2022

Bassem Khalil Al Salem- image

مجموعة كابيتال بنك تعلن إتمام إجراءات اكتتاب63 مليون سهم من رأسمال المجموعة لمصلحة صندوق الاستثمارات العامة

أخبار متعلقة
اتفاقية

"البوتاس العربية" ووزارة التربية والتعليم يوقعان اتفاقية لتخصيص مبنى رياض أطفال ضمن مدرسة البوتاس الثانوية

111

مطلوب سائقين توصيل في عمان والزرقاء