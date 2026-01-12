رفيق الحياة المنزلية: رؤية سامسونج لأجهزة Bespoke AI في 2026

الوكيل الإخباري- استعرضت شركة سامسونج للإلكترونيات رؤيتها لأعمال وحدة الأجهزة الرقمية (Digital Appliances) ودورها في تحسين جودة الحياة، إلى جانب الاستراتيجيات الرئيسية التي تقود هذه الرؤية، خلال جلسة نقاشية معمقة نظمتها الشركة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026 في لاس فيغاس، نيفادا. وتأتي هذه الرؤية في وقت يشهد فيه سوق الأجهزة المنزلية العالمي تركيزاً متزايداً على أهمية الذكاء الاصطناعي في نمط الحياة المتصل والذكي.

وتحت قيادة رئيس وحدة الأجهزة الرقمية في سامسونج للإلكترونيات، تشولغي كيم، استعرضت الجلسة كيف ترتبط أجهزة سامسونج المخصصة بالذكاء الاصطناعي (Bespoke AI) بسلاسة عبر منصة SmartThings، لتحوّلها من مجرد أجهزة إلى "رفقاء منزليين".



وتتميز هذه الأجهزة بتقنية التعرف على الصوت من بيكسبي "Bixby"، بالإضافة إلى شاشات وكاميرات تمكّنها من الرؤية والاستماع والفهم، لتستجيب للمستخدمين بشكل استباقي، ما يتيح لها التكيف الذكي مع الروتين اليومي للمستخدمين. وفي الوقت نفسه، يتجاوز مفهوم التكيف الذكي حدود الأجهزة المنزلية ليشمل التلفزيونات والهواتف المحمولة، لبناء منظومة ذكاء اصطناعي أوسع تمكّن الأجهزة من أداء دورها كـ"رفيق للحياة المنزلية".



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال تشولغي كيم: "الهدف النهائي لسامسونج هو تمكين حياة أفضل من خلال أجهزة Bespoke AI. ومن خلال منظومتنا الواسعة التي تربط الأجهزة عبر تجربة رقمية – بما في ذلك الهواتف المحمولة والتلفزيونات – وبفضل التصميم الفريد لأجهزتنا، نقدم للمستهلكين تجارب متميزة ونخلق قيمة أكبر من خلال هذه التجارب."



استراتيجيات إقليمية تعزز النمو العالمي



كما سلط رئيس قسم البحث والتطوير في وحدة الأجهزة الرقمية، جيه إس مون، الضوء خلال الجلسة على كيفية تكييف سامسونج لمحفظة أجهزتها لعام 2026 لتلبية احتياجات الأسواق الإقليمية. ففي أمريكا الشمالية، تواصلت موجة النمو القوي بفضل التصاميم المبتكرة مثل Bespoke AI Laundry Combo. وبجانب تشكيلة أجهزة الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن تلبي حزم المطابخ الجديدة ذات التصاميم الموحدة من الفولاذ المقاوم للصدأ التفضيلات المحلية خلال عام 2026.



أما في أوروبا، لا تزال كفاءة الطاقة على رأس الأولويات. وقد قدمت سامسونج أجهزة عالية الكفاءة، بما في ذلك غسالة Bespoke AI التي تتميز بكفاءة تصل إلى 65% أعلى من الحد الأدنى لمتطلبات الفئة A لكفاءة الطاقة في أوروبا، إلى جانب حلول متقدمة لأنظمة التدفئة والتبريد (HVAC) وأجهزة مطبخ مدمجة صممت لتلبية معايير الاستدامة الصارمة.



وتشهد أمريكا اللاتينية استمرار الزخم القوي بقيادة حلول الغسيل والتكييف، في حين يمثل الاهتمام المتزايد بمنظومات المنازل الذكية والميزات المحلية للذكاء الاصطناعي، مثل دعم اللغات الإقليمية ووضع الطاقة الموسع المدعوم بالذكاء الاصطناعي، فرصة نمو كبيرة في آسيا.



هذا وأضاف جيه إس مون قائلا: "نسعى في سامسونج لتقديم تجارب ذكاء اصطناعي هادفة تتماشى بشكل عميق مع أنماط الحياة واحتياجات الأسواق المحلية. ولذلك، سنواصل تعزيز هذه الميزات الإقليمية وتوسيع نطاق الميزات الأساسية للذكاء الاصطناعي، مثل وضع توفير الطاقة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ليشمل مجموعة أوسع من الفئات السعرية وأنواع المنتجات، بما يتجاوز الفئات الفاخرة.



