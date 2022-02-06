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الأحد، 06-02-2022 09:22 ص

رندة الصادق تباشر عملها مديراً عاماً تنفيذياً للبنك العربي

ARAB BANK - CEO Appointment


الوكيل الاخباري - باشرت الآنسة رندة الصادق عملها مديراً عاماً تنفيذياً للبنك العربي اعتباراً من الأول من شباط 2022 وذلك خلفاً للسيد نعمة صباغ الذي تقاعد بناء على طلبه اعتباراً من 31 كانون الثاني من هذا العام.

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وانضمت الصادق إلى البنك العربي في تموز من العام 2010 حيث شغلت منذ ذلك الوقت منصب نائب المدير العام التنفيذي للبنك.

 

وتتمتع الصادق بخبرة مصرفية تزيد عن 36 عاماً عملت خلالها في بنك الكويت الوطني لمدة 24 عاماً حيث تولت عدة مناصب كان آخرها منصب المدير العام للمجموعة المصرفية الدولية.

 

وتحمل الصادق درجة الماجستير(MBA)  في العلوم المالية والمصرفية من الجامعة الأميركية في بيروت.


وبهذه المناسبة أكد السيد صبيح المصري رئيس مجلس ادارة البنك العربي أن تعيين رندة الصادق مديراً عاماً تنفيذياً للبنك يعكس ثقة مجلس الإدارة بكفاءتها وبقدرتها على قيادة فريق الإدارة التنفيذية للبنك العربي لمواصلة مسيرة النجاح والانجاز والمضي قدماً في تحقيق رؤية البنك الطموحة واستراتيجيته المستقبلية الرامية الى تعزيز مكانته الرائدة على صعيد الساحة المصرفية محلياً واقليمياً.


وتجدر الإشارة هنا الى أن الآنسة رندة الصادق تشغل كذلك عدة مناصب ضمن مجموعة البنك العربي من بينها:رئيس مجلس إدارة البنك العربي لتونس، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي أستراليا المحدود، عضو مجلس إدارة بنك عُمان العربي ورئيس هيئة مديري شركة مجموعة العربي للاستثمار.


وكانت مجلة فوربس الشرق الأوسط قد اختارتفي عددها الأخير الصادر مطلع هذا الشهر رندة الصادق من ضمن أقوى 50 سيدة أعمال في الشرق الأوسط،محتلة المرتبة السابعة ضمن هذه القائمة.

 




 

 


 

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