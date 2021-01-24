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الأحد، 24-01-2021 03:51 م

روبوتنا الأردن تحصد ثلاثة جوائز في البطولة العالمية للبرمجة والذكاء الاصطناعي

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الوكيل الاخباري - حصدت فرق روبوتنا الأردنية المشاركة في البطولة العالمية للبرمجة والذكاء الاصطناعي (Codeavour 2020) والتي تنظمها شركة (Stempedia ) مجموعة من الجوائز على مستوى العالم من بين أكثر من 5000 فريق مشارك من 99 دولة حول العالم، وجاءت الجوائز بعد مشاركة 50 فريقاً من الأردن، والتي أشرف على تدريبها شركة "روبوتنا" ضمن برنامج تدريبي مكثّف يتكون من 20 ساعة تدريبية ومجموعة جلسات إرشادية اختتمت بتسليم المشروع للشركة المنظمة .
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وحصل فريق روبوتنا(LETA Robot)على المركز الثاني على العالم عن مشروعهم الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي للحد من تفشي وباء كورونا، وحصل فريق (نادي إبداع الكرك) على“Consolation Prizes” عن مشروعهم الذي يعمل على أتمتة معظم العمليات داخل وخارج المنزل، بينما حصل المهندس ثائر اللداوي على جائزة واحد من أفضل 10 سفراء معلمين حول العالم لتفانيه في العمل على تدريب الطلبة المشاركين في المسابقة .

وجاءت مشاركة الفرق الأردنية الفائزة في المسابقة بدعم من شركة زين الأردن، حيث دعمت مشاركة ثلاثون فريقاً من مختلف محافظات المملكة للمشاركة وتجهيزهم للمسابقة، وتأتي هذه الخطوة من جانب زين انطلاقاً من دور منصّتها للإبداع (ZINC) المحوري في دعم المبدعين الأردنيين على اختلاف أعمارهم، ومساهمتها في دعمهم في مختلف المجالات وخصوصاً تلك التي تواكب التطوّر الحالي في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا والتي من شأنها أن تساهم في تقدّم الأردن عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح جاسر الحراسيس؛ مدير شركة روبوتنا أن مشاركة الأفرقة الأردنية هو إنجاز نفخر به، ونسعى لتوسيعه مستقبلاً بمشاركة وتأهيل عدد أكبر من الطلبة من مختلف محافظات المملكة، وجاءت هذه الجوائز تتويجاً للعمل الشاق الذي قام به الطلبة ومدربيهم من روبوتنا خلال الأشهر السابقة وسنسعى لتكريم وتطوير الفرق الفائزة على أعلى المستويات للإنجاز الكبير الذي حققوه على مستوى العالم .


وتعد مسابقة(Codeavour 2020)من أكبر المسابقات في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي حول العالم حيث شارك فيها هذا العام أكثر من 5000 فريق من 99 دولة حول العالم.


 




 

 


 

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