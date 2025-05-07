"ريفلِكت" يطلق حملة “المليون نقطة" ويعلن عن ميزة "القسائم الإلكترونية" الجديدة

01:21 م

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الوكيل الإخباري- أطلق تطبيق (ريفلِكت) من البنك العربي، حملة "المليون نقطة"، التي تمنح العملاء فرصة الفوز بمبالغ مالية قيّمة على شكل نقاط، وتستمر حتى نهاية العام. وتأتي هذه الحملة في إطار جهود (ريفلِكت) المستمرة لتقديم عروض وبرامج وحملات مميزة لعملائه، بما يتماشى مع احتياجاتهم وأسلوب حياتهم، ويشجعهم على استخدام التطبيق والاستفادة من خدماته المصرفية والحياتية المتنوعة. اضافة اعلان





وتتيح هذه الحملة لمستخدمي تطبيق (ريفلِكت) فرصاً شهرية لربح 100,000 نقطة ولاء، ما يعادل ألف دينار أردني، بالإضافة إلى سحبين مميزين في شهري حزيران وكانون الأول على جوائز بقيمة 500,000 نقطة ما يعادل 5,000 دينار أردني و1,000,000 نقطة ما يعادل 10,000 دينار أردني على التوالي.



ويمكن لجميع مستخدمي (ريفلِكت) الحاليين والجدد ممن قاموا بفتح حساب على (ريفلِكت) المشاركة في سحب حملة المليون نقطة، على أن يقوموا بإحدى العمليات التالية: إجراء حركة شراء بقيمة 20 ديناراً على الأقل بشكل شهري باستخدام أي من طرق الدفع على (ريفلِكت)، أو إصدار قرض شخصي فوري لمرة واحدة على الأقل خلال فترة الحملة، أو فتح حساب توفير وادخار 200 دينار بحد أدنى شهرياً.



وفي خطوة إضافية تعكس السعي المتواصل نحو الابتكار، أعلن (ريفلِكت) عن إطلاق ميزة "القسائم الإلكترونية" داخل التطبيق، التي تتيح للمستخدمين شراء واستخدام قسائم رقمية لعدد واسع من العلامات التجارية المتنوعة، بطريقة رقمية بالكامل ومن مكان واحد، لتوفر تجربة تجمع بين السهولة، والأمان، وسرعة الاستخدام. ويمكن للمستخدمين إدارة ما يصل إلى 8 قسائم مفضلة ومراجعة سجل عمليات الشراء، كما يمكنهم الدفع باستخدام الحساب الأساسي أو البطاقة الائتمانية، ضمن حدود معينة على عدد وقيمة القسائم اليومية والشهرية لتلبية احتياجاتهم المختلفة.



وتأتي هذه الإضافة تماشياً مع جهود (ريفلِكت) لمواكبة التطلعات والاحتياجات المالية للأفراد من مختلف الشرائح، وتزويدهم بخدمات مبتكرة ومزايا سلسة تسهم في تعزيز مستوى تجربتهم المصرفية الرقمية.



ويحرص (ريفلِكت) على مكافأة عملائه من خلال تقديم حملات وعروض مميزة ذات قيمة مضافة، تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم وتتناسب مع أسلوب حياتهم؛ حيث توفر حملة "المليون نقطة" لجميع مستخدمي التطبيق فرصاً شهرية للفوز بمبالغ مالية على شكل نقاط، بهدف مكافأتهم على ولائهم وتشجيعهم على الاستفادة من المزايا والخدمات المتنوعة التي يقدمها التطبيق.



ومن أبرز مزايا تطبيق (ريفلِكت)، إمكانية طلب البطاقة الائتمانية مباشرة عند فتح الحساب دون الحاجة إلى تحويل الراتب، مع سقف ائتماني أعلى لمن يحوّلون رواتبهم. وتقدّم البطاقة استرداداً نقدياً بنسبة 3% على المشتريات، إلى جانب برنامج تقسيط مريح بدون فوائد لدى متاجر مختارة. كما يتيح التطبيق إصدار بطاقة الدفع المباشر للمستخدمين أصحاب المحافظ الإلكترونية، وتشمل الخدمات أيضاً القروض الرقمية الفورية بقيمة تصل إلى 6,000 دينار، وفتح حساب للمقيمين غير الأردنيين بخطوات سهلة ووثائق مبسطة.



يمكن تحميل تطبيق (ريفلِكت) من خلال آبل ستور، وجوجل بلاي، وهواوي آب جاليري.