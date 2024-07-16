"ريفلِكت" يطلق حملة "هيك هيك ربحان" لمكافأة عملائه

الوكيل الإخباري - أطلق ريفلكت من البنك العربي حملة "هيك هيك ربحان" والتي تمنح العملاء فرصة الفوز بجوائز قيّمة تستمر حتى نهاية العام. وتأتي هذه الحملة في إطار جهود (ريفلكت) المستمرة لتقديم عروض وبرامج وحملات مميزة لعملائه بما يتماشى مع احتياجاتهم وأسلوب حياتهم وتشجعيهم على استخدام التطبيق والاستفادة من خدماته المصرفية والحياتية المتنوعة.

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وتتيح هذه الحملة لمستخدمي تطبيق (ريفلِكت) فرصاً مستمرة للربح تصل إلى أكثر من 300 جائزة، حيث تشمل أبرز هذه الجوائز سحوبات على ثلاث سيارات MG5، إضافةً إلى 43 جائزة شهرية تضم باقة واسعة من الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة لابتوب وهواتف ذكية وساعات ذكية وأجهزة ألعاب فيديو، إلى جانب رحلات مدفوعة بالكامل إلى العقبة، وسكوتر فيسبا، وقسائم شرائية من متاجر متنوعة مثل محطة المناصير وDNA وسيتي مول وكريم، بالإضافة إلى ذهب وجوائز نقدية.



وفي تعليقه على هذه الحملة، قال السيد طلال الردايدة، مدير(ريفلِكت) في الأردن: "يحرص )ريفلكت( على مكافأة عملائه من خلال تقديم حملات وعروض مميزة ذات قيمة مضافة، تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم وتتناسب مع أسلوب حياتهم". وأضاف: "توفر حملة 'هيك هيك ربحان' لجميع مستخدمي تطبيق (ريفلِكت) فرصة للفوز بالعديد من الجوائز، وذلك بهدف مكافأتهم على ولائهم وتشجيعهم على الاستفادة من المزايا والخدمات المتنوعة التي يقدمها التطبيق".



ومن أهم المزايا التي يقدّمها (ريفلِكت) لمستخدميه: إمكانية طلب بطاقة (ريفلِكت) الائتمانية فورياً عند فتح الحساب وذلك بعد التحقق من توافر شروط محددة وبسيطة وبطريقة سريعة، ولا يشترط تحويل الراتب إلى حساب (ريفلِكت) للحصول عليها، لكن يتم منح العملاء الذين قاموا بتحويل رواتبهم سقف ائتماني أعلى. وتمنح البطاقة الائتمانية حامليها استرداداً نقدياً بقيمة 3% على جميع الحركات، بالإضافة إلى الاستفادة من برنامج التقسيط المريح مع فترة سداد تصل إلى 24 شهر بدون فوائد لدى محلات ومتاجر مختارة. كذلك بإمكان عملاء (ريفلِكت) الذين لديهم حساب محفظة إلكترونية مُفعّل إصدار بطاقة (ريفلِكت) للدفع المباشر بمنتهى السهولة من خلال التطبيق، حيث توفر البطاقة مزايا وخدمات مصرفية حصرية تشمل استرداد نقدي بقيمة 1% وبحد أقصى 3 دنانير شهرياً ليتم قيدها في حسابه على شكل نقاط ولاء. هذا بالإضافة إلى إدراج خدمتي "القروض الفورية" و"فتح حساب للمقيمين في الأردن من غير الأردنيين" ضمن الباقة المتنوعة من المزايا الرقمية التي يقدمها (ريفلِكت) حيث توفر خاصية "القروض الفورية" إمكانية الحصول على قروض شخصية قصيرة الأمد رقمياً من خلال (ريفلِكت) عبر اتباع خطوات بسيطة وسريعة وبقيمة تبدأ من 300 دينار أردني كحد أدنى وتصل لقيمة 6,000 دينار أردني كحد أعلى، كما يمكن للعميل سداد قيمة القرض لمدة تصل إلى 60 شهر ولا يشترط أن يقوم بتحويل راتبه على حساب )ريفلكت( ليتمكن من الحصول على القرض. وتتيح خدمة "فتح حساب للمقيمين في الأردن من غير الأردنيين" للمقيمين في الأردن من جنسيات أخرى محدّدة من فتح حساب على تطبيق (ريفلِكت) ضمن خطوات سهلة وميسرة ووثائق بسيطة. هذا إلى جانب مزايا عديدة منها: تمكين العميل من إدارة أهدافه المالية الشخصية وتنسيق خطة التوفير المناسبة له وفقاً لاحتياجاته وأهدافه الشخصية.



ويمكن تحميل تطبيق (ريفلِكت) من خلال آبل ستور وجوجل بلاي وهواوي آب جاليري.