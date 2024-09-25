"ريفلِكت" يطلق خدمة الدفع (Tap to Pay)

الوكيل الإخباري- أصدر ريفلكت من البنك العربي مؤخراً تحديثاً جديداً للتطبيق وذلك بإدخال طريقة دفع جديدة (Tap to Pay) وذلك ضمن باقات الدفع المتنوعة التي يقدمها (ريفلِكت) مما يجعلها طريقة الدفع الخامسة التي يوفرها التطبيق. ويأتي هذا التحديث في إطار حرص البنك على مواكبة التطلعات والاحتياجات المالية للأفراد من مختلف الشرائح وتزويدهم بخدمات مبتكرة ومزايا سلسة تسهم في تعزيز مستوى تجربتهم المصرفية الرقمية.

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وقد تم تحديث التطبيق تلقائياً على هواتف المستخدمين الحاليين بإضافة هذه الخدمة الجديدة؛ حيث توفر خاصية (Tap to Pay) لمستخدمي نظام تشغيل آندرويد عبر تطبيق (ريفلِكت) إجراء معاملات لاتلامسية عن طريق تقنية التواصل قريب المدى (NFC) دون الحاجة إلى تمرير البطاقات أو إدخالها في جهاز نقاط البيع، كما يمكن ربط جميع بطاقات (ريفلِكت) على هذه الخدمة.



وتتميز كل طريقة دفع من الطرق الخمسة بمزايا متعددة، حيث تتميز بطاقة (ريفلِكت) للدفع المباشر بإمكانية إصدارها مجاناً وبمنتهى السهولة من خلال التطبيق، كما توفر البطاقة مزايا وخدمات وعروض متنوعة بالإضافة لإمكانية استخدامها للدفع بست عملات مختلفة داخل وخارج الأردن ومن خلال الانترنت أو داخل المتاجر. أما بطاقة (ريفلِكت) الائتمانية فيتمكن العملاء من طلبها بعد 24 ساعة من فتح الحساب والحصول عليها بعد التحقق من توافر شروط محددة وبسيطة وبقيمة 100 دينار كحد أدنى و3000 دينار كسقف أعلى للبطاقة، كما لا يشترط تحويل الراتب إلى حساب (ريفلِكت) للحصول عليها لكن يتم منح العملاء الذين قاموا بتحويل رواتبهم سقف ائتماني أعلى. وتمنح البطاقة الائتمانية حامليها استرداداً نقدياً بقيمة 3% على جميع الحركات يصل إلى 35 دينار شهري كحد أقصى، بالإضافة إلى برنامج التقسيط المريح مع فترة سداد تصل إلى 24 شهر بدون فوائد لدى محلات ومتاجر مختارة. ومن طرق الدفع أيضاً التي يوفرها (ريفلكت)، بطاقة فيزا الافتراضية التي يمكن للعملاء الحصول عليها تلقائيًا بمجرد فتح وتفعيل حسابهم في (ريفلِكت)، والتي يمكن استخدامها في عمليات الشراء والاشتراكات عبر الإنترنت. ومن خلال طريقة دفع ريفلكتQR المعتمدة لدى متاجر مختارة، فيمكن للمستخدم الاستفادة منها في العروض والخصومات بالإضافة لخدمة "ادفع بعدين" التي تمكّنه من تقسيم الدفعات في متاجر مختارة ومعتمدة على 4 دفعات متساوية بدون فوائد. علماً بأنه يتم التحضير لإطلاق طريقة الدفع السادسة وسيتم الإعلان عنها قريبا.



ويقدم (ريفلِكت) نيو بنك لعملائه من خلال التطبيق تحديثات يومية تشمل العروض والخصومات الحصرية من خلال الإشعارات الفورية، هذا إلى جانب مزايا عديدة منها: خدمة دفع الفواتير، وإرسال واستلام الأموال بين العملاء المعرّفين مسبقاً، بالإضافة إلى تمكين العميل من إدارة أهدافه المالية الشخصية وتنسيق خطة التوفير المناسبة له، إضافةً إلى برنامج الولاء المميز والذي يمكّن المستخدم من كسب النقاط بطرق مختلفة والاحتفاظ بها أو استخدامها داخل التطبيق بدون عمولات بعد تحويلها إلى نقد في حسابه الرئيسي، وغيرها من المزايا الأخرى.