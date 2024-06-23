“ريفلِكت" يواصل تعزيز المزايا والخدمات المقدمة لعملائه

الوكيل الاخباري - أصدر البنك العربي مؤخراً تحديثاً جديداً لتطبيق (ريفلِكت) وذلك بإدخال خدمتي "القروض الفورية" و"فتح حساب للمقيمين في الأردن من غير الأردنيين" ضمن الباقة المتنوعة من المزايا الرقمية التي يقدمها (ريفلِكت) وذلك في إطار حرص البنك على مواكبة التطلعات والاحتياجات المالية للأفراد من مختلف الشرائح وتزويدهم بخدمات مبتكرة ومزايا سلسة تسهم في تعزيز مستوى تجربتهم المصرفية الرقمية.

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وقد تم تحديث التطبيق تلقائياً على هواتف المستخدمين الحاليين بإضافة الخدمتين الجديدتين؛ حيث توفر خاصية "القروض الفورية" إمكانية الحصول على قروض شخصية قصيرة الأمد رقمياً من خلال تطبيق (ريفلِكت) عبر اتباع خطوات بسيطة وسريعة وبقيمة تبدأ من 300 دينار أردني كحد أدنى وتصل لقيمة 6,000 دينار أردني كحد أعلى، كما يمكن للعميل سداد قيمة القرض لمدة تصل إلى 60 شهر ولا يشترط أن يقوم بتحويل راتبه ليتمكن من الحصول على القرض. هذا بالإضافة إلى خدمة "فتح حساب للمقيمين في الأردن من غير الأردنيين" والتي تمكّن المقيمين في الأردن من جنسيات أخرى محدّدة من فتح حساب على تطبيق (ريفلِكت) ضمن خطوات سهلة وميسرة ووثائق بسيطة. كذلك بإمكان المقيمين في الأردن من تلك الجنسيات الاستفادة من باقة واسعة من المزايا التي يقدّمها (ريفلِكت) والتي تشمل إمكانية إنشاء حسابات فرعية متعددة العملات حيث يستطيع العملاء تعبئة حساباتهم الفرعية والتسوق وتنفيذ عمليات الشراء والدفع بعملات عديدة، وإصدار بطاقة (ريفلِكت) للدفع المباشر، وخدمة الدفع الفوري (كليك)، والاستفادة من العروض والخصومات الحصرية، وخاصية الدفع باستخدام QR على تطبيق (ريفلِكت)، وغيرها من المزايا والخدمات التي يتميز بها التطبيق والمتاحة لمجموعة واسعة من الجنسيات غير الأردنية.



ومن أهم المزايا التي يقدّمها (ريفلِكت) لمستخدميه: خدمة (ادفع بعدين) والتي توفّر خاصية "اشتر الآن وادفع لاحقاً"، تمكّن المستخدم من شراء احتياجاته بحد أعلى 1,000 دينار وإتمام الدفعة الأولى باستخدام QR على تطبيق (ريفلِكت) لدى متاجر مختارة، وتقسيم باقي المبلغ على ثلاثة أجزاء متساوية تُدفع لاحقاً على مدى ثلاثة أشهر وبدون فوائد. كذلك بإمكان عملاء (ريفلِكت) الذين لديهم حساب محفظة إلكترونية مُفعّل إصدار بطاقة (ريفلِكت) للدفع المباشر بمنتهى السهولة من خلال التطبيق، حيث توفر البطاقة مزايا وخدمات مصرفية حصرية تشمل استرداد نقدي بقيمة 1% وبحد أقصى 3 دنانير شهرياً مقابل كل معاملة مصرفية ينفذها العميل ليتم قيدها في حسابه على شكل نقاط ولاء.



كما يتمكن العملاء من طلب بطاقة (ريفلِكت) الائتمانية فورياً عند فتح الحساب وذلك بعد التحقق من توافر شروط محددة وبسيطة وبطريقة سريعة، ولا يشترط تحويل الراتب إلى حساب (ريفلِكت) للحصول عليها، لكن يتم منح العملاء الذين قاموا بتحويل رواتبهم سقف ائتماني أعلى. وتمنح البطاقة الائتمانية حامليها استرداد نقدي بقيمة 3% على جميع الحركات، بالإضافة إلى الاستفادة من برنامج التسديد المريح مع فترة سداد تصل إلى 24 شهر بدون فوائد لدى محلات ومتاجر مختارة.



كذلك يتميز (ريفلِكت) بتزويد عملائه من خلال التطبيق بمستجدّات وتحديثات يومية تشمل العروض والخصومات الحصرية، هذا إلى جانب مزايا عديدة منها: خدمة دفع الفواتير، وإرسال واستلام الأموال بين العملاء المعرّفين مسبقاً، وإمكانية التسوق والدفع الالكتروني من خلال المنصة مما يوفر على العميل الوقت والجهد، هذا بالإضافة إلى تمكين العميل من إدارة أهدافه المالية الشخصية وتنسيق خطة الادخار المناسبة له وفقاً لاحتياجاته وأهدافه الشخصية، وإمكانية إجراء عمليات السحب والإيداع النقدي يومياً باستخدام خاصية اللاتلامسية وذلك عبر صرافات البنك العربي الآلية والمدعمة بهذه التقنية، إضافةً إلى برنامج الولاء المميز والذي يمكّن المستخدم من كسب النقاط بطرق مختلفة والاحتفاظ بها أو استخدامها داخل التطبيق مجاناً وبدون عمولات بعد تحويلها إلى نقد في محفظته الرئيسية، وغيرها من المزايا الأخرى.



وتتوفر النسخة الجديدة من التطبيق من خلال آبل ستور وجوجل بلاي وهواوي آب جاليري.

