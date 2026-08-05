زين أول شركة اتصالات تنال الاعتماد الدولي المتكامل لأنظمة حماية البيانات وأمن المعلومات واستمرارية الأعمال

ومُنحت شركة زين الأردن هذه الاعتمادات الدولية تأكيداً لالتزامها بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجالات أمن المعلومات وحماية البيانات وإدارة الخصوصية واستمرارية الأعمال، من خلال تطوير منظومة إدارية متكاملة تشمل تعزيز خصوصية البيانات، وتنظيم عمليات معالجة المعلومات الشخصية، وتطبيق الضوابط والمعايير الأمنية وإدارة المخاطر بما يحافظ على سرية وأمن والبيانات وتوافرها، إلى جانب وضع الخطط والإجراءات التي تضمن الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات واستمرارية تشغيل الشبكة والخدمات المقدمة للزبائن بكفاءة وموثوقية عاليتين.
ويعكس حصول شركة زين الأردن على هذه الشهادات الدولية، التزامها المتواصل واستمرارية جهودها الممتدة على مدار 30 عاماً بالاستثمار في تطوير بيئة رقمية آمنة وموثوقة، من خلال تعزيز منظومات الأمن السيبراني وأمن المعلومات وحماية الخصوصية، بالإضافة إلى رفع جاهزيتها التشغيلية للاستجابة للتحديات وتقليل احتمالية تعطل الخدمات، بما يضمن استمرارية الأعمال وتشغيل الشبكة وسرعة استعادتها بالجودة والكفاءة ذاتها، وتقديم تجربة رقمية متطورة تلبي احتياجات الزبائن وفق أعلى المعايير العالمية.
وتعد اعتمادية معايير خصوصية البيانات خطوة متقدمة تضاف إلى مسيرة وإنجازات شركة زين الحافلة، كونها تدمج خصوصية وأمن المعلومات واستمرارية أعمالها ضمن عملياتها اليومية، كما تواصل الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية الرقمية وتعزيز منظومات الأمن السيبراني وإدارة المخاطر، عبر تطبيق أنظمة إدارية متقدمة وخطط تشغيلية مرنة تضمن استمرارية الخدمات وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة، بما يعزز مكانتها الريادية في قِطاع الاتصالات الوطني.
يُشار إلى أن شركة زين الأردن تمتلك سجلاً حافلاً في الحصول على الاعتمادات الدولية ومن أبرزها حصول مركز زين الاقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (The Bunker) على الشهادة الذهبية للاستدامة التشغيلية من المستوى الثالث (Tier III) بالإضافة إلى شهادة الأيزو (ISO 45001) المعيار الدولي لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية (OHSMS) التي تُمنح للمؤسسات والشركات التي تُعنى بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية وتعزّز ثقافة السلامة في مختلف العمليات التشغيلية.
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