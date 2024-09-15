زين الأردن تتعاون مع دائرة الآثار العامة لتوريد غرفة مُراقبة إلكترونية

11:19 ص

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الوكيل الإخباري- مواصلةً لدورها الريادي بتوفير وتبنّي أحدث الحلول التكنولوجية الاستثنائية لكافة القطاعات والمؤسسات بمختلف أحجامها، للمساهمة في تمكينها وتنميتها وتسريع وتيرة التحول الرقمي؛ وقعّت شركة زين الأردن وتحت مظلة "زين أعمال" اتفاقية تعاون مع دائرة الآثار العامة، لتوريد غرفة مُراقبة إلكترونية مركزية تابعة لدائرة الآثار العامة تقوم على ربط المواقع الأثرية إلكترونياً. اضافة اعلان





وبيًنت شركة زين الأردن بأن التعاون مع دائرة الآثار يأتي في إطار جهودها المتواصلة وحرصها على تقديم أحدث الخدمات والتقنيات والحلول الرقمية التي تخدم مختلف القطاعات الحكومية والخاصة عبر توظيف التكنولوجيا بالشكل الأمثل لتحسين قدرة المؤسسات على الوصول إلى المعلومات وتحسين أداء وجودة خدماتها والارتقاء بها.



وستقوم شركة زين الأردن بإنشاء غرفة مراقبة مركزية وربط 45 موقع أثري بخدمة شبكة مقسم البروتوكولات المتعددة MPLS)) وتركيب كاميرات مراقبة في قلعة مكاور بمحافظة مادبا، وفي جبل القلعة وبلدة أم قيس، وفي قرية أم الرصاص ومنطقة أم الجمال والمدرج الروماني وقلعة عجلون وقلعة الكرك، بما يزيد عن 400 كاميرا، كما ستعمل شركة زين على توفير خدمات الدعم الفني المُدعَّمة بأحدث التقنيات ولمدة 5 أعوام لربط وتحسين تجربة الاتصال، الأمر الذي سيعمل على تعزيز التفاعل ما بين المركز والمواقع الأثرية.



وتقدّم شركة زين تحت مظلة "زين أعمال" أحدث الحلول التكنولوجية والخدمات الرقمية وحلول الأعمال لدعم كافة الشركات والمؤسسات العاملة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى خدمات مركزها الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (THE BUNKER) الذي يحظى بثقة كبريات الشركات والمؤسسات المصرفية والخدمية وغيرها، وذلك نظراً للخدمات الاستثنائية التي يقدمها وفقاً لأعلى درجات الموثوقية والأمان وضمان ديمومة الخدمة دون انقطاع في مختلف الظروف، حيث يعد الأول من نوعه في المنطقة، وحاصل على الشهادة الذهبية للاستدامة التشغيلية من المستوى الثالث Tier III Gold of" Operational Sustainability (TCOS) من قِبل معهد Uptime الأمريكي المتخصص في تصنيف ودراسة وتقييم أداء مراكز البيانات العالمية ومرونتها واستدامتها وكفاءتها



