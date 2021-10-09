زين الأردن تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية

الوكيل الاخباري - تحتفل شركة زين الأردن باليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف في العاشر من تشرين الأول، وذلك بهدف تعزيز الصحة النفسية لموظفيها في بيئة العمل، ورفع الوعي النفسي لديهم، وإكسابهم مهارات التعامل مع الضغوط النفسية التي قد تواجههم والتصدي لها، بما يسهم في الارتقاء بمستويات الأداء والإنتاجية وتحسين كفاءاتهم وإسعادهم.



وتندرج هذه الخطوة من جانب زين في إطار استراتيجيتها تجاه موظفيها، وتماشياً مع مبادرتها “BE WELL” التي كانت قد أطلقتها بهدف ترسيخ القيم المؤسسية وتعظيم شعور الانتماء لديهم عبر خلق بيئة عمل متوازنة وداعمة، والحفاظ على سلامة موظفيها وصحتهم النفسية خاصةً في ظل التداعيات والتحديات التي رافقت جائحة كورونا والتي أدت إلى تزايد الضغوطات النفسية والعملية.



وقامت الشركة بهذه المناسبة بمنح موظفيها عطلة يوم الأحد الموافق 10 تشرين الأول، كما قامت بإضاءة واجهات مبانيها باللون الأخضر.

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