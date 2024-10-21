زين الأردن تحصد جائزة الابتكار في خدمات الفايبر المنزلي في الأسواق الناشئة بجنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الوكيل الإخباري- حصدت شركة زين الأردن جائزة الابتكار في خدمات الفايبر المنزليBest FTTH Service Innovation in Emerging Markets) ) التي منحها مجلس "سامينا"(SAMENA) –تحالف شركات الاتصالات في جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا- خلال حفل توزيع جوائز القيادة والتميّز (LEAD)في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

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ومُنحت شركة زين الأردن هذه الجائزة -خلال الحفل الذي حضره نخبة من الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين من كبريات شركات الاتصالات والهيئات التنظيمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا- نظراً لتميّزها في تقديم خدمات الإنترنت المنزلي عريض النِطاق وخدمات الإنترنت القائم على الألياف الضوئية (الفايبر)، ولتسليط الضوء على جهودها المثمرة بتقديم خدمات إنترنت وحلول اتصالات شاملة تلبي تطلعات زبائنها.



وبيّنت شركة زين الأردن بأن حصولها على هذه الجائزة يأتي تتويجاً لالتزامها الراسخ نحو تطوير وتحديث بنيتها التحتية وخدماتها ورفع جودة شبكاتها بشكل متواصل، وتقديم أحدث وأسرع خدمات الإنترنت سواء عريض النطاق أو الإنترنت القائم على الألياف الضوئية (الفايبر) في المملكة، وبما يسهم في تعزيز مكانة الأردن ليكون مركزاً استثمارياً جاذباً للابتكار الرقمي، لتُضاف إلى سجلها الحافل بالجوائز ولتواصل بذلك ريادتها لسوق الاتصالات المحلي عبر إبقاء زبائنها من الأفراد والشركات والمؤسسات في طليعة مستخدمي أحدث خدمات الاتصالات.



وكانت الشركة قد طرحت مؤخراً حلول النطاق العريض المتميز (Premium Broadband) التي تمثّل معيارًا جديدًا للتميز في خدمات النطاق العريض، وذلك خلال منتدى النطاق العريض الفائق (Ultra-Broadband Forum) ، ليعيد هذا الحل الثوري تشكيل استراتيجية زين للتقارب بين الخدمات الثابتة والمتنقلة، مما يساهم في تعزيز النمو وتحسين خدمات النطاق العريض المنزلية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.