زين الأردن تنوي استثمار 223 مليون دينار خلال العام الحالي

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة زين الأردن، عن نيتها استثمار 223 مليون دينار، خلال العام الحالي 2021، لرفد اعمالها وتوسيعها بالمملكة.

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وقال المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار وإدارة الاستدامة في الشركة طارق البيطار لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان زين الاردن وردت للخزينة خلال العام الماضي 114.4 مليون دينار، ليصل إجمالي ما وردته الشركة منذ تأسيسها الى 2.6 مليار دينار.



واضاف ان الشركة ستواصل خلال العام الحالي توفير حلول رقمية متكاملة، تلبي احتياجات المشتركين من أفراد و قطاعات أعمال وشركات، لدعم جهود عملية التحول الرقمي التي تشهدها المملكة للتسهيل على المواطنين بالظروف الاستثنائية التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا.

وبين البيطار ان زين ستستثمر في الخدمات والحلول السحابية التي ستحفز مختلف القطاعات، وتمنح الشركة من خلالها خدمات استثنائية تواكب التطور العالمي من خلال مركز زين الإقليمي للاستضافة السحابية والأمن السيبراني الذي يشكل ثورة في مجال التحول الرقمي والخدمات السحابية.



واشار المدير التنفيذي الى ان المركز جاء تأسيسه في إطار استراتيجية زين الاردن للتحول الرقمي الذي تسعى الشركة من خلالها إلى أن تكون مزود خدمات رقمية متكامل يوفر الحلول الرقمية إلى جانب خدمات الاتصالات المتنوعة.



وفيما يتعلق باهتمام زين الاردن في ادخال خدمات الجيل الخامس، اوضح البيطار ان الشركة تتطلع للحصول على ترددات هذه الخدمة، مشيرا الى وجود مناقشات مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بهذا الخصوص.



واكد ان الشركة تتابع ملاحظات المشتركين المتعلقة بعدم تغطية بعض المناطق بالمملكة، وتتعامل معها لمعالجتها، مبينا ان غالبية الملاحظات تكون بفعل بناء أو امتداد عمراني جديد يحجب التغطية.



واوضح البيطار ان زين الاردن تقوم وبهدف تحسين جودة الخدمة المقدّمة للمواطنين بعموم مناطق المملكة بإنشاء ما يقارب 150 الى 200 محطة جديدة سنوياً للتغلّب على العوائق المتعلقة بالشبكة وخدمة المشتركين في مواقعهم .



واشار الى ان الشركة عملت منذ تأسيسها على توسيع نطاق الشبكة في جميع محافظات المملكة، لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية لمشتركيها وتلبية احتياجاتهم المتزايدة على الخدمة، مبينا ان زين تمتلك حاليا أكبر عدد من المواقع والأبراج، وأعلى سعة من الترددات الراديوية ما يوفر تغطية تتجاوز 5ر99 بالمئة من المناطق المأهولة بالسكان.



واكد ان زين زادت خلال العام الماضي سعة ترددات الجيل الرابع بما نسبته 50 بالمئة على جميع المواقع، ما وفّر سعات إضافية للخدمات التي تعتمد على الإنترنت، ورفع السرعة القصوى التي يمكن للمستخدم الواحد الحصول عليها، الى جانب رفع سعات الربط البيني لجميع المواقع لزيادة سعات الشبكة وبما يتماشى مع الزيادة الحاصلة على سعة الترددات الراديوية.



وقال البيطار ان القطاع يتحمل عبئاً ضريبياً يعد من الأعلى على مستوى العالم، وهي الضريبة الخاصة وضريبة الدخل، ونسبة 10 بالمئة مشاركة بالعوائد والضريبة الخاصة على المكالمات الصوتية، وارتفاع أسعار حيازة الطيف الترددي عدا عن ارتفاع أسعار الكهرباء على قطاع الاتصالات، وعدم استقرار البيئة التشريعية والضريبية، وعدم مرونة القوانين والتشريعات التي تتعلق بالاستثمار.



ولفت الى ان عدد مشتركي زين بخطوط الخلوي وصل خلال العام الماضي إلى 3,4 مليون مشترك، مؤكدا ان الشركة ستواصل ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق الأردني، والاستمرار في تقديم أحدث العروض والخدمات لمشتركيها، بالاضافة الى تطوير وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني من خلال خدمة "زين كاش".



واضاف انه سيتم تطوير خدمات الجيل الرابع وإنترنت الأشياء التي تعتمد بشكل أساسي على الإنترنت اضافة الى الاستمرار في إطلاق وتنفيذ المزيد من مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية، بالاضافة الى دعم الريادة والإبداع والشباب من خلال منصّة زين للإبداع.



وفيما يتعلق بشبكة زين فايبر، قال البيطار ان زين تعمل على تغطية المزيد من المناطق بهذه الخدمة بما نسبته 200 بالمئة مقارنةً بالأعوام الماضية، ليصل عدد المناطق المغطاة بالخدمة إلى 55 منطقة، تتوّزع بين العاصمة عمّان ومدينة الرصيفة ومحافظتي الزرقاء والعقبة، وسنواصل خلال العام الحالي التوسّع نحو المزيد من المناطق في العاصمة عمّان والمحافظات.



من جهة اخرى، اوضح البيطار ان زين حريصة على مواكبة كل جديد وتعزيز مفهوم التحول الرقمي الذي بدأنا بتطبيقه منذ أعوام من خلال الخدمات التي نقدّمها لزبائننا كخدمة المحفظة المالية على الهاتف النقّال "زين كاش" كما نواصل تطوير الخدمة لتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني من خلال استحداث خدمات جديدة تتناسب مع احتياجات الزبائن ومتطلباتهم.



وقال قمنا بداية العام الماضي بإطلاق متجر زين الإلكتروني لإتاحة المجال للحصول على جميع الخدمات التي نقدّمها، في أي وقت ومن أي مكان ودون الحاجة لزيارة معارض الشركة ما يوفر الوقت والجهد.



واشار البيطار الى ان زين سبق وان افتتحت مركز زين الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث، حيث يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويتمتع بخصائص جعلته مركزا مثاليا للبيانات ويضمن حماية وأمان البيانات بأعلى المستويات وحسب المعايير العالمية، من خلال البنية التحتية وجاهزية الخدمة على مدار الساعة، ونظام التحصين والحماية الذي يضاهي ما هو معمول به في المنشآت العسكرية، مما يحفز البيئة الاستثمارية في المملكة من خلال توفير حلول مبتكرة لجميع المؤسسات والشركات ومن مختلف القطاعات.



واضاف ان زين تعمل تحت مظلة "زين أعمال" على تقديم أفضل خدمات وحلول الأعمال التي تخدم كبرى الشركات والمؤسسات في المملكة، ومظلة "زين عملياتي" التي تعد واحدة من حلول الأعمال المتكاملة، والتي نقدمها لأول مرة على مستوى المملكة أيضاً، وتساعد على إدارة الأعمال الميدانية في أي وقت ومن أي مكان من خلال تطبيق خاص بالخدمة يعمل على الهواتف الذكية، أو أجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية، أو عبر البوابة الإلكترونية، كما توفّر زين عبر تقنية الحوسبة السحابية خدمة "كفاءة" لإدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى باقة من خدمات إنترنت الأشياء المتقدمة.



وفيما يتعلق بدور الشركة في دعم الابداع وريادة الاعمال وتجسير العلاقة بين الرياديين والمستثمرين، قال البيطار ان زين الأردن سبق واسست منصّة زين للإبداع (زينك) بهدف دعم قطاع ريادة الأعمال في الأردن، وخدمة الشباب على امتداد مساحة المملكة، وفتح المجال لهم للنهوض بأفكارهم وإبداعاتهم وتحويلها إلى واقع ملموس، لتصبح اليوم واحدة من أهم حاضنات الأعمال التي أُنشئت في المملكة، وخياراً أولا للشباب والرياديين.

وبين ان المنصة تقدّم لروّادها كل ما يلزمهم لتطوير مهاراتهم ومشاريعهم وتنميتها، وتحرص على عقد دورات وورش عمل في مجالات ومواضيع مختلفة، وتقديم الاستشارات والتوجيه، والتشبيك مع شركائها الاستراتيجيين والمستثمرين لاحتضان الأفكار والمشاريع الريادية، كما تواظب على إطلاق برنامج "زين المبادرة" سنوياً لدعم الشباب والرياديين وقطاع ريادة الأعمال في المملكة، حيث تعمل المنصة من خلال البرنامج على تبنّي هذه الأفكار والمشاريع وتحويلها إلى شركات ناشئة تعود على أصحابها والمجتمع ككل بالنفع والفائدة .



واشار الى انه تم مؤخراً الإعلان عن إطلاق النسخة الخامسة من البرنامج والمصممة هذا العام لمواكبة الظروف الاستثنائية التي يمر بها الأردن والعالم بسبب جائحة كورونا، بهدف مساندة الشركات الناشئة التي تضرّرت بسبب الجائحة وآثارها الاقتصادية، ودعم أصحاب الأفكار والحلول الابتكارية التي من شأنها أن تُحدث تغييراً في المجتمع، مشيرا الى ان زين ستقدّم دعماً مادياً للشركات والأفكار التي سيتم اختيارها يصل في مجموعه إلى 148 ألف دينار إلى جانب الدعم اللوجستي، لتنضم إلى الشركات الناشئة التي تحظى بدعم من المنصّة والتي وصل عددها إلى 192 شركة.



واضاف انه بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب؛ تم افتتاح 8 فروع للمنصة في جامعات الأردنية واليرموك، ومؤتة، والهاشمية، والبلقاء التطبيقية، اضافة الى فرع مجمع الملك الحسين للاعمال وداخل المقر الرئيسي لشركة زين ومدرسة المشرق الدولية، كما قامت زين بالتعاون مع مديرية الأمن العام بتأسيس مركز الابتكار والتطوير في المديرية، استجابة لطلب مديرية الأمن العام في إطار خططها التطويرية.



وقال انه مع تطوّر قطاع الألعاب الإلكترونية، أطلقنا منصتنا الرياضية - مركز زين للرياضات الإلكترونية في مجمع الملك الحسين للأعمال، وبالتعاون مع شركة الأردن للرياضات الرقمية، والذي نهدف من خلاله إلى تنمية مهارات الشباب في قطاع الألعاب الإلكترونية، وتأهيل جيل جديد من اللاعبين الأردنيين المحترفين في هذا القطاع الحيوي وتعزيز تنافسيتهم على الصعيدين الإقليمي والدولي.



كما افتتحنا "استوديو زين" لتقديم خدمات تصوير الفيديو والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج مجاناً لرياديي الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمصممين ممن تدعمهم زين تحت مظلة منصّتها للإبداع بهدف مساعدتهم على تسويق منتجاتهم والإعلان عنها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة بشكل مثالي ومحتوى يبرز منتجاتهم بطريقة احترافية.



وعن مساهمة شركة زين في التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، قال ان زين قامت خلال أزمة كورونا بدور كبير في إطار الجهود الوطنية المبذولة للتخفيف من وطأة الأزمة ونفذت العديد من المبادرات؛ منها تقديم 24 سريراً طبياً لمستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، وتقديم 146 ألف دينار لإنشاء وتجهيز قسم للعزل العلاجي المتخصص في مدينة الحسين الطبية ، كما حركنا عيادة زين المُتنقلة إلى منطقة البحر الميت ووضعناها تحت تصرّف الخدمات الطبية الملكية، واستمرت مبادرات الشركة في مجال التكافل الاجتماعي والتي كانت الحاجة إليها أكبر في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي عانت منها العديد من الأسر العفيفة، فتم توزيع 10 آلاف طرد غذائي في مختلف محافظات المملكة، وقدمت دعماً لحساب الخير.



كما اتاحت التصفّح المجاني لمنصة "درسك" ليتمكن حوالي مليوني طالب وطالبة في المدارس الحكومية من مواصلة تعليمهم عن بعد دون تكبد أي تكاليف إضافية في ظل هذه الظروف، كما قامت بدعم المحتوى التعليمي للمنصة ومنح حزم إنترنت مجانية لطلبة الجامعات الحكومية ابتداء من شهر كانون الأول 2020 ولغاية حزيران 2021 ، اضافة الى تجديد الدعم لتكية أم علي لخدمة 30 ألف أُسرة مستفيدة من خدماتها ولجمعية قرى الأطفال الأردنية بقيمة 75 ألف دينار، ودعم مسابقة وزارة الثقافة (موهبتي من بيتي)، ومضاعفة سعات الإنترنت مجاناً في جميع الفنادق المعتمدة للحجر الصحي في المملكة والمزوّدة بخدمة الإنترنت من زين، وتوفير الخدمات في الأحياء السكنية، وتقديم خطوط مجانية للمواطنين العائدين إلى أرض الوطن.



-- (بترا)



