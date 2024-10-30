زين الأردن راعي الاتصالات الحصري لإنعقاد اجتماع الجمعية العامة السابعة والخمسون للاتحاد العربي للنقل الجوي (ACCO)

وبيّنت شركة زين بأن رعايتها لهذا الحدث السنوي الهام يأتي في إطار التزامها بدعم قِطاعي السياحة والطيران ومُساهمتها بتعزيز مكانة المملكة المرموقة والمتقدمة إقليمياً وعالمياً على خارطة السياحة، كونها تتمتع بالعديد من المواقع الدينية والتاريخية والثقافية العريقة، إلى جانب تسليط الضوء على الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تمتلكه المملكة، الأمر الذي يُسهم بتحقيق التنمية الشاملة المُستدامة.
كما تأتي الرعاية انطلاقاً من حِرص الشركة على تقديم أحدث الخدمات والتقنيات والحلول الرقمية التي تخدم مختلف القِطاعات الحكومية والخاصة، لا سيما قِطاع النقل الجوي الأردني، عبر توظيف التكنولوجيا بالشكل الأمثل والمُساهمة بتمكينها وتسريع وتيرة التحول الرقمي في المملكة للارتقاء بجودة الخدمات التي تقدّمها ,الارتقاء بها.
وتُعقد الجمعية العامة السابعة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي من 29 إلى 31 أكتوبر 2024 حيث يشارك في الحدث أكثر من مئتي شخص من الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران الأعضاء في الاتحاد، بالإضافة إلى ممثلي شركات الطيران الشريكة وشركاء الصناعة من مصنّعي الطائرات والمحركات وشركات تقنية المعلومات، وغيرهم من المهتمين بصناعة الطيران على المستويين العربي والدولي.
وشهد حفل الافتتاح، كلمة ترحيبية ألقاها المهندس سامر المجالي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الملكية الأردنية، حيث عبّر عن اعتزاز الملكية الأردنية باستضافة هذا الحدث الهام وقال: “إن استضافة الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي هنا في الأردن، في أحضان البحر الميت، تحمل رمزية كبيرة؛ فهذا الموقع الفريد، كأخفض نقطة مأهولة على سطح الأرض، يمثل قدرة الأردن على تجاوز التحديات والصعاب، والوصول إلى آفاق جديدة من النجاح. إن دعم جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة الأردنية على مر السنوات يعزز مكانة الخطوط الجوية الملكية الأردنية كمحور رئيسي في صناعة الطيران، ويؤكد على أهمية الأردن كنقطة تواصل تجمع بين الشرق والغرب.” كما وجّه المجالي شكره لمعالي وزير النقل المهندسة وسام التهتموني على حضورها وتمثيلها لجلالة الملك في هذا الحدث، مشيراً إلى أن مشاركتها تجسد دعم الحكومة الأردنية المتواصل لقطاع النقل الجوي. ووجه الشكر أيضاً لكل من معالي وزيرة السياحة لينا عناب ومعالي وزير الشؤون الاقتصادية مهند شحادة لحضورهم، مما يبرز التزام الأردن بتعزيز قطاعات السياحة والاقتصاد.
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