زين الأردن راعي الاتصالات الحصري لإنعقاد اجتماع الجمعية العامة السابعة والخمسون للاتحاد العربي للنقل الجوي (ACCO)

الوكيل الإخباري- مواصلةً لدورها الطليعي في تطوير وإطلاق حلول أعمال رقمية مُبتكرة لتعزيز التحول الرقمي وتوفير الدعم اللازم لكافة القِطاعات والمؤسسات بمختلف أحجامها؛ قدّمت شركة زين الأردن وتحت مظلتها "زين أعمال" رعايتها الحصرية من قِطاع الاتصالات لإنعقاد اجتماع الجمعية العامة السابعة والخمسون للاتحاد العربي للنقل الجوي (AACO) الذي أُفتتح يوم أمس تحت رعاية ملكية سامية، واستضافته الخطوط الجوية الملكية الأردنية-الناقل الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية.

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وبيّنت شركة زين بأن رعايتها لهذا الحدث السنوي الهام يأتي في إطار التزامها بدعم قِطاعي السياحة والطيران ومُساهمتها بتعزيز مكانة المملكة المرموقة والمتقدمة إقليمياً وعالمياً على خارطة السياحة، كونها تتمتع بالعديد من المواقع الدينية والتاريخية والثقافية العريقة، إلى جانب تسليط الضوء على الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تمتلكه المملكة، الأمر الذي يُسهم بتحقيق التنمية الشاملة المُستدامة.



كما تأتي الرعاية انطلاقاً من حِرص الشركة على تقديم أحدث الخدمات والتقنيات والحلول الرقمية التي تخدم مختلف القِطاعات الحكومية والخاصة، لا سيما قِطاع النقل الجوي الأردني، عبر توظيف التكنولوجيا بالشكل الأمثل والمُساهمة بتمكينها وتسريع وتيرة التحول الرقمي في المملكة للارتقاء بجودة الخدمات التي تقدّمها ,الارتقاء بها.



وتُعقد الجمعية العامة السابعة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي من 29 إلى 31 أكتوبر 2024 حيث يشارك في الحدث أكثر من مئتي شخص من الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران الأعضاء في الاتحاد، بالإضافة إلى ممثلي شركات الطيران الشريكة وشركاء الصناعة من مصنّعي الطائرات والمحركات وشركات تقنية المعلومات، وغيرهم من المهتمين بصناعة الطيران على المستويين العربي والدولي.