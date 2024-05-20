زين الأردن راعي الاتصالات الحصري لرالي الأردن الدولي 2024

الوكيل الإخباري -

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مواصلةً لدورها الفاعل في رعاية ودعم كافة البطولات والنشاطات الشبابية والرياضية المتنوعة، وحرصاً منها على المُساهمة في ترسيخ مكانة المملكة على خارطة الرياضات العالمية والسياحة عالمياً؛ قدّمت شركة زين الأردن رعايتها الحصرية من قِطاع الاتصالات لرالي الأردن الدولي- الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات، الذي أُقيم في منطقة البحر الميت.وجاءت رعاية شركة زين لهذا الحدث الرياضي الهام في إطار الشراكة الممتدة التي تجمعها مع الأردنية لرياضة السيارات، استكمالاً لجهودها ومساعيها في إبراز المواقع السياحية المُميزة في المملكة، وحرصاً منها على التواجد في أبرز وأضخم الفعاليات التي تُقام في المملكة، إلى جانب تسليط الضوء على قدرات الشباب الأردنين ومواصلة دعم الشركة للرياضيين الأردنيين لمساندتهم في مسيرتهم الرياضية ليمثلوا الأردن في المنافسات المحلية والإقليمية والعالمية، ومساعدتهم لتحقيق إنجازات مرموقة تُضاف إلى سِجل الإنجازات الأردنية.وتوّج وزير الشباب محمد فارس النابلسي الفائزين برالي الأردن مندوباً عن سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة المديرين للأردنية لرياضة السيارات، حيث نال القطري ناصر العطية لقب رالي الأردن، وحلّ عبد العزيز الكواري في المركز الثاني، فيما حصد البطل الأردني شاكر الجويحان المركز الثالث، حيث شارك بالرالي الذي اختتم يوم السبت، 29 سائقاً وملاحاً عالمياً وعربياً من 8 دول. ‏‎يُشار إلى أن شركة زين الأردن تولي اهتماماً خاصاً بقطاع الرياضة والشباب عبر إطلاق ودعم أهم وأبرز الفعاليات والأحداث التي تحتضنها المملكة، حيث تُعد زين راعي الاتصالات الحصري للأردنية لرياضة السيارات، وقدّمت الشركة دعمها للعديد من الفعاليات الرياضية البارزة، ومنها ألترا ماراثون البحر الميت، وبطولة الأردن لسِباقات الدرفت التي أُقيمت هذا العام، وتقوم الشركة برعاية ودعم دوريات كرة القدم والسّلة للصغار في العديد من المدارس، ودعم مسيرة الأبطال الرياضيين من الأفراد، ودعم اللجنة الأولمبية الأردنية كراعٍ ذهبي، فيما تواصل زين دعم المسيرة الرياضية لأبطالها من لاعبي الرياضات البارالمبية الأردنيين منذ 14 عاماً.