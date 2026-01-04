زين الاستدامة التزام راسخ بتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي وبيئي مُستدام

الوكيل الإخباري- شهد عام 2025 مواصلة شركة زين الأردن جهودها الحثيثة بترسيخ نهج الاستدامة ضمن استراتيجيتها للأعوام 2020–2025 عبر إنجازات ملموسة ذات أثر ايجابي في قِطاعات الصحة والتعليم والبيئة والتنمية المجتمعية المُستدامة.

وكونها من أوائل الشركات الوطنية التي تبنّت الاستدامة ضمن استراتيجيتها؛ تُوّجت شركة زين الأردن بجائزة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية العربية لعام 2025 عن فئة الشركات الكبرى، إذ جاء التتويج ثمرة باع طويل اعتمدت خلاله الشركة الاستدامة كركيزة أساسية في تخطيطها الاستراتيجي محوّلة بذلك كافة برامجها ومُبادراتها إلى نموذج متكامل يُحتذى به.



فعلى صعيد الصحة؛ واصلت الشركة تقديم خدمات عيادتها الطبية المتنقلة المجانية للأطفال في مختلف مناطق ومحافظات المملكة وبالتعاون مع وزارة الصحة، ليصل عدد المستفيدين من خدماتها إلى أكثر من 259,000 مستفيد، كما جددت الشركة تعاونها مع الجامعة الأردنية والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (JOHUD) لتقديم خدمات الرعاية الصحية عبر العيادة المتنقلة، بما يشمل زيارات ميدانية لدور المسنين، وأيام طبية مخصصة لطلبة الجامعة، حيث تم تقديم الكشف الطبي وصحة الأسنان والعلاجات الضرورية، بالإضافة إلى حملات التوعية الصحية.

كما شاركت العيادة في حملة طبية لفحص النظر في الأغوار الوسطى بالتعاون مع مؤسسة الأميرة عالية، ومؤسسة ((One Sight Essilor Luxottica وجمعية خدمات البصريات التطوعية (VOSH)، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وشركة ألفا للبصريات، حيث تم فحص 1,074 شخصاً وتوزيع نحو 1,000 نظارة طبية مجانية، بالإضافة إلى تقديم خدمات شاملة للأطفال شملت الكشف السريري وصحة الفم والأسنان وتحويل الحالات المزمنة للجهات الصحية المختصة.

وفي مضمار التعليم ودعم وتمكين الشباب؛ واصلت شركة زين الأردن وبالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني وكلية التدريب المهني المتقدم والأونروا، طرح دوراتها التدريبية المجانية في مراكزها الستة للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية وصيانة أجهزة الألعاب الإلكترونية وتقنية الألياف الضوئية (الفايبر) والتي استفاد منها أكثر من 2,150 شابة وشاب ووصلت نسبة توظيف وتشغيل الخريجين منها إلى 60%، وذلك للمساهمة في تطوير مهارات الشباب الأردني لتسهيل دخولهم سوق العمل والمساهمة في توفير دخل مُستدام لهم، كما واصلت الشركة وللعام الخامس على التوالي إطلاق برنامج "المرأة في التكنولوجيا" اللذي يُعنى بتمكين طالبات الجامعات ممن يتخصّصن في مجالات العلوم والتكنولوجيا، والهندسة والرياضيات والابتكار الرقمي (STEM) لمُساندتهن في بناء مسيرة مهنية ناجحة لمجموعة واسعة من المهن المستقبلية، ليصل عدد المستفيدات من البرنامج حتى اليوم إلى 559 طالبة، وقدّمت زين دعمها وللعام الثامن عشر على التوالي لمؤسسة الآمال للتدريب ليصل عدد المستفيدين في كافة برامجها إلى 4,936 شابة وشاب من بينهم 1,395 طفل و3,441 من الشابات والشباب، و100 من كبار السن، كما استمرت الشركة بتقديم الدعم لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام حيث استفاد من المنح المقدّمة حتى اليوم 170 شابة وشاب، كما قدّمت الشركة دعمها لمؤسسة (لوياك) من خلال المساهمة بترميم وإعادة تأهيل 7 مدارس في عدد من محافظات المملكة، إلى جانب دعمها لبرنامج التدريب العملي (مُستقبلك زين) الذي يوفّر فُرص تدريبية لطلبة الجامعات وحديثي التخرّج لتعزيز مهاراتهم العملية والوظيفية.



وعلى الصعيد البيئي ولتعزيز الغطاء الأخضر والتصدي لظاهرة تغير المناخ وحماية الموارد البيئية والحِفاظ على التنوع البيئي الذي تتمتع به المملكة؛ واصلت شركة زين الأردن خلال العام 2025 تنفيذ برامجها ومُبادراتها المتعددة، فاستكملت الشركة زراعة الأشجار الحُرجية والمُثمرة في عدّة مناطق ومحافظات مختلفة في المملكة ليتجاوز إجمالي عدد الأشجار التي تم زراعتها حتى الآن الـ 18,800 شجرة بالشراكة مع جهات وطنية تُعنى بحماية البيئة وتحسين جودة الهواء، وفي ذات السياق دعمت الشركة مشاريع ومبادرات زراعية تهدف إلى تمكين المزارعين الأقل حظاً اقتصادياً وتحسين سُبل العيش ومواجهة التصحر، حيث وصل عدد المزارعين المستفيدين إلى 58 مزارعاً خلال العام 2025، كما جدّدت الشركة تعاونها مع مؤسسة الأميرة عالية لدعم محمية المأوى للطبيعة والبرية، وذلك عبر توفير خدمة الإنترنت اللاسلكي مجاناً لزوار المحمية والمساهمة بتعزيز التجربة التفاعلية للزوار ودعم جهود حماية التنوع الحيوي ونشر الوعي البيئي.



وعلى المستوى التشغيلي وبما يضمن الحِفاظ على الأثر البيئي الإيجابي؛ واصلت شركة زين الأردن تطبيق إطار إدارة النفايات (Waste Management Framework) كجزء من التزامها بالتشغيل المسؤول وتقليل الأثر البيئي لعملياتها.



وفي سياق متصل، ولمواجهة تحديات التغيّر المناخي، كانت شركة زين الأردن من أوائل الشركات الوطنية التي أتمتت عملياتها وخفضت استخدامها للورق من خلال اعتماد العقود الإلكترونية والشاشات الرقمية، مما أسهم بتوفير أكثر من 2.5 مليون ورقة سنوياً والحفاظ على نحو 312 شجرة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 170,000 كغم وتوفير أكثر من 2.5 مليون لتر من المياه إلى جانب الحد من توليد نحو 12 طناً من النفايات الورقية حتى اليوم.



وفي مجال إدارة الموارد المائية، جدّدت الشركة للعام الثامن عشر على التوالي دعمها للمشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه عن بُعد، وذلك عبر توفير حلول اتصال متقدمة لـ13 محطة رصد لتعزيز الإدارة المستدامة للمياه والمساهمة في حماية هذا المورد الحيوي على مستوى المملكة، كما نفذت الشركة وضمن تعاونها مع مشروع Project SEA خمس حملات لتنظيف جوف البحر الأحمر من المخلفات في خليج العقبة، إذ تم استخراج 380 كيلوغرام من النفايات.

ونفذت الشركة برامج متخصصة لبناء المهارات الخضراء (Green Skills) بالشراكة مع جهات معنية لتعزيز فُرص العمل المستدامة وربط المهارات بمتطلبات الاقتصاد الأخضر.

والتزاماً منها بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وسّعت الشركة مُبادراتها الخاصة بخدمات زبائنها من فئة الصُم عبر إعادة إطلاق (خط البسمة +) وتوفير خدمات الترجمة الفورية بلغة الإشارة عبر الأجهزة اللوحية بالتعاون مع الملكية الأردنية في مكاتبها.

وفي إطار التنمية المجتمعية؛ واصلت الشركة دعم (خط الأسرة والطفل 110) كخدمة وطنية تُعنى بحماية الأطفال والأسرة لحمايتهم من العنف والإساءة، إلى جانب استكمالها لدعمها المتواصل لللاجئين؛ حيث جددت الشركة شراكتها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ضمن مبادرة (الاتصال من أجل اللاجئين) لتمكينهم من إمكانية الوصول إلى الإنترنت كأداة أساسية للتعليم والتواصل والحصول على المعلومات وحماية البيانات وتوفير بيئة آمنة تعزز من اندماجهم الرقمي والاجتماعي.