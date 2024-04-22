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الإثنين، 22-04-2024 02:59 م

زين الراعي البلاتيني لمسابقة مبرمجي المستقبل العربية الثالثة عشر

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الوكيل الاخباري - ضمن دعمها المتواصل للموهوبين من الطلبة والشباب في كافة المجالات لا سيما تلك التي تواكب المجالات المبتكرة وتحاكي التطورات الحالية؛ قدّمت شركة زين الأردن دعمها كراعٍ بلاتيني لمسابقة مبرمجي المستقبل العربية الثالثة عشر لطلبة المدارس الحكومية والخاصة في الأردن وعدد من الدول العربية، والتي أقامتها كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، بدعم من مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.

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وشارك في المسابقة حوالي 285 طالباً وطالبة من عدة مدارس في الأردن وفلسطين والعراق ومصر ولبنان وقطر والمغرب والجزائر وسلطنة عُمان، وأُقيمت المسابقة في مجال برمجة الحاسوب باستخدام عدة لغات برمجة؛ بهدف تعزيز مهارات الطلبة في مجال تكنولوجيا المعلومات بشكل عام وبرمجة الحاسوب بشكل خاص، وإبراز مواهبهم وتطوير قدراتهم من خلال تطبيق ما يتلقوه من معارف في المناهج الرسمية ضمن منافسات علمية بإشراف خبراء ومتخصصين.


وأكدت زين من خلال دعمها لهذه المسابقة على مواصلة دورها في خدمة الشباب والموهوبين في المملكة في مختلف المجالات من خلال منصّتها للإبداع  (ZINC)، وحرصها على توفير كل ما يلزمهم للنهوض بقدراتهم وتنميتها وتعزيز الابتكار لديهم.

 

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