زين الراعي الرسمي لرالي الأردن الدولي 2026

الوكيل الإخباري- ضمن شراكتها الاستراتيجية الممتدة والتي تجمعها منذ أعوام مع الأردنية لرياضة السيارات؛ قدّمت شركة زين الأردن رعايتها الرسمية لرالي الأردن الدولي 2026، الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات، والذي أُقيمت منافساته في منطقة البحر الميت ووادي الأردن خلال الفترة من 14 إلى 16 أيار، بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات.

وتأتي رعاية زين لرالي الأردن امتداداً لدعمها المتواصل لقطاعي الرياضة والشباب في المملكة، وإيمانها بأهمية دعم مختلف الرياضات لتعزيز حضور الأردن على خارطة الفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، وتسليط الضوء على المقومات الطبيعية والسياحية التي يتمتع بها الأردن، لا سيما منطقة البحر الميت.