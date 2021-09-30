الخميس 30-09-2021
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الخميس، 30-09-2021 04:01 م

زين الراعي الرسمي لمهرجان المناطيد الأردني

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الوكيل الاخباري - في إطار مبادراتها لدعم السياحة في المملكة وحرصها على التواجد ومشاركة الأردنيين في أبرز وأضخم الفعاليات؛ أعلنت شركة زين الأردن عن تقديم رعايتها لمهرجان المناطيد الأردني، الأول من نوعه على مستوى المملكة.

وحرصت زين على دعم هذا الحدث المميز نظراً لأهميته في دفع عجلة الاقتصاد وتنشيط السياحة، لا سيما في منطقة المثلث الذهبي (العقبة ووادي رم والبترا) في جنوب المملكة، وذلك مع عودة الفعاليات بعد دخول المرحلة الأخيرة من خطة فتح القطاعات حيز التنفيذ في الأول من أيلول، حيث اعتادت زين على أن تكون حاضرة في مختلف الفعاليات التي تقام في المملكة كالمهرجانات والاحتفالات المختلفة وغيرها، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على التفاعل بشكل مستمر مع مختلف الفئات، لتواصل هذا الحضور بدعم مهرجان المناطيد الذي يقام للمرة الأولى في الأردن كنوع جديد من أنواع السياحة، اذ تحظى سياحة المناطيد باهتمام واسع، الأمر الذي سيشكّل عامل جذب للسياح.

وينطلق المهرجان غداً الجمعة ويستمر حتى الخامس من تشرين الأول، وسيشتمل على العديد من الفعاليات والعروض الجوية المتنوعة التي ستزين سماء الجنوب.

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