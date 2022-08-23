زين الشريك الاستراتيجي لبطولة ريد بُل كار بارك درِفت

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انطلاقاً من دورها المحوري بدعم قطاع الشباب والرياضة في المملكة؛ قدّمت شركة زين الأردن –الشريك الاستراتيجي لكافة فعاليات ريد بُل بالمملكة- رعايتها لبطولة ريد بُل كار بارك درِفت التي أُقيمت يوم الجمعة في ساحة أرض المعارض في العاصمة عمّان، بحضور بطل الدرِفت والراليات اللبناني عبدو فغالي.وتندرج رعاية زين لهذا الحدث الذي يُعقد سنوياً، في إطار سعيها الدائم لرعاية ودعم كافة الأنشطة الرياضية والشبابية، وتسليط الضوء على إنجازات الشباب الأردني وابرازها في مختلف المحافل، والمساهمة في دعم وتطوير الأداء الرياضي لهم، كما اشتملت مشاركة زين على تقديم مجموعة من الجوائز للحضور خلال البطولة.وظفر أنس الحلو بلقب النهائي الوطني ليتأهل لتمثيل الأردن في النهائيات العالميّة للسلسلة التي ستستضيفها العاصمة السعودية -الرياض، حيث شهِدت البطولة مشاركة واسعة من سائقي الدرِفت في الأردن وسط أجواء حماسية وتنافسية.وكانت تصفيات "ريد بُل كار بارك درِفت" عادت إلى الأردن هذا العام بعد طول انتظار، لتقدم لعشاق رياضة المحركات عروضاً فريدة، وتميّزت نسخة هذا العام بإضافة أقسام جديدة إلى المسار الذي صمّمه كالعادة أسطورة الدرِفت وسباقات السيارات اللبناني عبدو فغالي، كان أبرزها إقامة ممر تحت منصات الحضور، كان يعبره المتنافسون في طريقهم لتخطي بقية العوائق والتحديات، وقد زاد ذلك من أجواء المتعة والتشويق في صفوف الجمهور الذي استمتع كذلك بعرض الدرِفت المميّز الذي قدمه فغالي بأسلوبه الخاص.