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الثلاثاء، 24-05-2022 01:06 م

زين الشريك الاستراتيجي لبطولة ريد بُل هاف كورت 3X3 لكرة السلّة

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الوكيل الإخباري - في إطار شراكتها الاستراتيجية الممتدة والتي تجمعها مع ريد بُل (Red Bull )،  وانطلاقاً من اهتمامها بقطاع الرياضة والشباب؛ قدّمت شركة زين الأردن رعايتها لبطولة ريد بل هاف كورت 3X3 لكرة السلّة.

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وجاءت رعاية زين للبطولة ضمن مشاركاتها وفعالياتها الصيفية، والموجهة لفئة الشباب بما يناسب ميولهم واهتماماتهم، بالإضافة إلى مواصلة زين دعمها للحركة الرياضية سواء من خلال رعاية أبرز الفعاليات الرياضية والشبابية التي تقام في المملكة، أو من خلال بطولات زين التي تنظمها في مختلف أنحاء المملكة.

 


وأُقيمت فعاليات نهائي البطولة المحلّي يوم السبت في منطقة البوليفارد - العبدلي، وسط أجواء مليئة بالحماس، وكانت قد بدأت تصفيات هذه البطولةفي 6 آيار واستمرت حتى 21 آيار 2021، حيث تم تجميع أبرز مواهب الشباب والشابات في الأردن.


وفاز فريق (Cookies) من الشباب وفريق (LFG) من السيدات، حيث تم تأهيلهم للمشاركة في النهائيات العالمية والتي ستقام في مصر في شهر أيلول القادم.

 

 




 

 


 

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