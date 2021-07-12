زين الشريك الاستراتيجي لمنافسات 'ريد بُل كار درِفت 2021'

الوكيل الاخباري -

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قدّمت شركة زين- الشريك الاستراتيجي لـ"ريد بُل"- رعايتها للنسخة الحادية عشر من منافسات "ريد بُل كار بارك درِفت الأردن 2021 ، التي أُقيمت يوم الجمعة الماضي، في ساحة أرض المعارض، بحضور بطل الدرِفت والراليات "عبده فغالي".وتقدّم زين رعايتها لكافة فعاليات رياضة السيارات التي تقيمها "ريد بُل" في المملكة، وذلك بموجب الشراكة التي تجمعهما منذ عدّة أعوام، إذ تولي زين اهتماماً واسعاً في دعم الأنشطة الرياضية ايماناً منها بدور الرياضيين الأردنيين وانجازاتهم المميزة في كافة المجالات.وشهد السباق مشاركة 20 سائق أردني تنافسوا للتأهل للبطولة العالمية التي ستُقام خلال تشرين الأول 2021 القادم في مصر، حيث حاز السائق "عبدالله أبو حسين على المركز الأول " في المنافسات، والتي أُقيمت دون حضور وسط الاجراءات الاحترازية والشروط المُتخذة للحد من تفشي وباء "فيروس كورونا".