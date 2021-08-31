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الثلاثاء، 31-08-2021 10:24 ص

لدعم قطاعي الثقافة وصناعة الأفلام

زين الشريك الاستراتيجي لمهرجان عمّان السينمائي الدولي- أول فيلم

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة زين الأردن عن رعايتها لمهرجان عمّان السينمائي الدولي -أول فيلم-في دورته الثانية كشريك استراتيجي وللعام الثاني عالتوالي، وافتتح المهرجان سموّ الأميرة ريم علي -رئيسة المهرجان، الذي انطلقت فعالياته في سينما السيارات بمنطقة العبدلي الجديد يوم الإثنين 23 آب وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي.

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وتأتي هذه الشراكة في إطار حرص شركة زين على دعم الحركة الثقافية والفنية، وإيماناً منها بأهمية أن تكون جزءاً من المشهد الثقافي الأردني، وللنهوض بقطاعي الثقافة وصناعة الأفلام الذي بات أحد القطاعات الحيوية الآخذة بالنمو.


ويشارك في المهرجان 51 فيلماً من 26 دولة عربية وأجنبية تتنوّع ما بين أفلام روائية ووثائقية وقصيرة، للفوز بجائزة درع السوسنة السوداء (زهرة الأردن الوطنية) لأفضل فيلم عربي روائي طويل وأفضل فيلم وثائقي طويل وأفضل فيلم عربي قصير.


وتُعرض الأفلامفي ثلاثة مواقع في العاصمة عمّان؛ في سينما السيارات بمنطقة العبدلي الجديد، وفي سينما تاج وفي المسرح الخارجي للهيئة الملكية الأردنية للأفلام في منطقة جبل عمّان مع مراعاة شروط السلامة العامة،بالإضافة إلى عرض هذه الأفلام عبر منصة "إستكانة للبث المباشر"، إذ توّسعت عروض الأفلام ضمن هذه الدورة لتشملإربد، والسلط ،ووادي رم.


يُذكر بأن شركة زين قد دأبت على دعم قطاع صناعة الأفلام في المملكة من خلال تعاونها الممتد منذ أعوام مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، حيث قدمت زين دعمها لإنشاء 3 مراكز أفلام تابعة للهيئة في محافظات الزرقاء والبلقاء والعقبة، وقامت بتوفير شبكة إنترنت WIFI مجانية في مقهى "مونتاج" الثقافي الواقع في مقر الهيئة، بالإضافة إلى رعايتها لنشاطات وفعاليات الهيئة، واستضافة ورش عمل ودورات تدريبية في منصتها للإبداع.(ZINC)        

 




 

 


 

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