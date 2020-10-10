"زين" الشريك الرقمي لمنتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي

الوكيل الاخباري - أطلق منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي النسخة الـ14 الرقمية من مسابقة منتدى MIT للشركات العربية الناشئة بدعوة رواد الأعمال العرب من جميع القطاعات لتقديم طلبات المشاركة عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة السنوية الأقدم من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمصممة خصيصا لدعم الإبتكارات العربية.



تنظّم المسابقة بالشراكة مع "مجتمع جميل" المنظمة الخيرية العالمية التي تدير عدّة مبادرات هادفة إلى إحداث تغيير إيجابي في المجتمع وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وبالتعاون مع منتدى MIT لريادة الأعمال مع "مجموعة زين" الشركة الرائدة في مجالات الابتكارات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كشريك رقمي استراتيجي، وعلى مدار 14 عاما قدّمت المسابقة جوائز نقدية بقيمة تتجاوز 1.28 مليون دولار لرواد الأعمال الفائزين وقدّمت لهم منصّة لعرض أفكارهم وتطبيقها.



افتتح باب التسجيل في 29 آب، وذلك على الموقع الرسمي للمسابقة، على أن يستمر حتى 15 كانون أول 2020، وسوف يدير المنظمون سلسلة من الجولات التعريفية والترويجية التي تعرّف روّاد الأعمال على المسابقة وتساعدهم في طلباتهم، ويمكن للمهتمّين التسجيل للجسلة التعريفية المقبلة التي ستجري عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة عندما يتم الاعلان عنها.



تحوّلت مسابقة منتدى MIT للشركات العربية الناشئة إلى حدث سنوي ينتظره الآلاف من الرياديين الشباب في العالم العربي الذين يعتبرونه منصّة تتيح لهم عرض أفكارهم الخلّاقة واختبارها وتطويرها، وكل عام، تجري المسابقة ضمن ثلاثة مسارات: مسار الأفكار ومسار الشركات الناشئة ومسار الريادة الاجتماعية.



وتمنح المسابقة جوائز نقدية يصل مجموعها إلى 160 ألف دولار، حيث تشارك الفرق المتأهلة إلى المرحلة نصف النهائية في سلسلة من الأنشطة التحضيرية التي تتضمن دورات تدريبية وجلسات إرشاد وتوجيه وورش عمل، وفي المراحل النهائية من المسابقة، سوف تختار لجنة التحكيم 9 فائزين نهائيين (3 فرق عن كل مسار).



وعلّقت المديرة التنفيذية لمنتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي مايا رحّال بقولها "يسّرنا تنظيم النسخة الـ 14 من مسابقة منتدى MIT كبرنامج رقمي متكامل، مصّمم خصيصاً لجذب المبتكرين من أنحاء العالم، هذه السنة، ندعو رواد الاعمال الذين بنوا شركاتهم لتنمية مجتمعاتهم على التقدم والاستفادة من التدريب والفرص المتاحة، كوننا من المنظمات الداعمة للبيئة الحاضنة لريادة الأعمال".



وأضافت "لدينا قناعة بأن الشراكة مع مجتمع جميل ومجموعة زين ستساعدنا على زيادة الوعي حول ضرورة الابتكار المستدام وريادة الأعمال في مجالات البيئة، المجتمع، والحوكمة ESG، فقد تركت مسابقة منتدى MIT للشركات العربية الناشئة أثراً كبيراً على الاقتصادات المحلية، الأمر الذي نكتشفه أكثر في كل يوم، علما أن المنطقة العربية لديها كل المقومات والامكانيات للنمو، واليوم هو الوقت الذي نستحوذ فيه على الفرصة للنهوض ومواجهة التحديات القادمة".

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وقال الرئيس التنفيذي للاستثمار والخدمات الرقمية في مجموعة زين مالك حمود "ندعم هذه المسابقة منذ العام 2015 لأننا نؤمن بأن مبتكري اليوم هم أصحاب فكر التغيير في المستقبل، ومن خلال هذه الشراكة نتطلع إلى تشجيع الفرص التي تعزز قوة الابتكار، والمساهمة في تقديم رواد أعمال قادرين على صنع مكانا أفضل".



وأضاف حمود قائلا " علاوة على ذلك، فإن دعم مثل هذه الأحداث التي تستقطب الأفكار والابتكارات الرقمية يتوافق مع آمال وتطلعات مجموعة زين في أن تصبح مشغل نمط الحياة الرقمي على مستوى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا".



وعلّق فادي محمد جميل رئيس مبادرات مجتمع جميل، الدولية "نواصل جهودنا لدعم بيئة ريادة الأعمال في العالم العربي، ونسعى إلى تقديم المزيد من المساعدة إلى رواد الأعمال في المنطقة لنتخطي معا الظروف الراهنة".



وأوضح قائلا " نؤمن أن النسخة الـ 14 من مسابقة منتدىMIT للشركات العربية الناشئة التي ستنظم في ظروف إستثنائية فرضتها الأزمة الصحية العالمية، ستكون على غرار الدورات السابقة التي قدمت مكسبا هاما لجميع المشاركين، ولذلك ندعو كل رائد أعمال في الوطن العربي إلى اكتشاف قدراته من خلال هذه المنصة لمساعدته في تقديم قيمة مضافة للمجتمعات العربية".



الجدير بالذكر أن النسخة الـ 14 من مسابقة منتدى MIT للشركات العربية الناشئة ستتوج بمؤتمر وحفل توزيع جوائز (افتراضي) يُنظمان في آذار 2021 حيث سيتم الإعلان عن الفائزين في احتفال رسمي لتوزيع الجوائز.



لمزيد من المعلومات حول عملية التسجيل لمسابقة منتدى MIT للشركات العربية الناشئة لهذا العام، بالإضافة إلى معايير الأهلية والتحكيم، الرجاء زيارة الموقع التالي: https://www.mitarabcompetition.com/ar/site/index







