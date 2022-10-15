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السبت، 15-10-2022 10:49 ص

زين المبادرة ينطلق بنسخته السادسة مع دعم يصل إلى 160 ألف دينار

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة زين ومن خلال منصّتها للإبداع (ZINC) عن إطلاق النسخة السادسة من برنامج "زين المبادرة"، الذي يعد أهم وأضخم برامجها ومبادراتها التي تطلقها سنوياً لدعم فئة الشباب والرياديين وقطاع ريادة الأعمال الأردني، لتتيح الفرصة هذا العام لمجموعة جديدة من الشباب والمبتكرين الأردنيين لتطوير مشاريعهم وشركاتهم الناشئة، والنهوض بأفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قائمة، ورفد السوق المحلّي بشركات جديدة تسهم في توفير فرص عمل.

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وستقدّم منصّة زين خلال هذه النسخة من البرنامج دعماً نقدياً يصل في مجموعه إلى 160 ألف دينار للأفكار والشركات التي سيتم اختيارها، إلى جانب الدعم اللوجستي لمدّة عام كامل، والذي سيتضمّن الخدمات المحاسبية، والخدمات القانونية، والاستشارات التقنية، وخدمات الهوية البصرية، بالإضافة إلى خدمات التسويق وتسهيل الدخول إلى الأسواق، إلى جانب توجيه هذه الشركات والأفكار لجاهزية الاستثمار بالتعاون مع مسرّعات الأعمال (Oasis 500) و (Flat6labs).


ووجّهت المنصّة الدعوة عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي لأصحاب الأفكار الإبداعية، والرياديين، وأصحاب الشركات الناشئة في مختلف محافظات المملكة، للتسجيل والمشاركة في برنامج "زين المبادرة 6"، حيث ستستمر باستقبال طلبات التقديم حتى تاريخ 10 تشرين الثاني، ويمكن للراغبين بالتسجيل زيارة الموقع (https://services.jo.zain.com/ZainAlMubadara6) وتعبئة كافة البيانات المطلوبة.


وتتضمّن نسخة البرنامج لهذا العام مساران أساسيان، هما مسار الأفكار الريادية الموجّه لكل من يمتلك فكرة ريادية ممكَّنة عن طريق التكنولوجيا يرغب بتحويلها إلى مشروع قائم وشركة ناشئة، على أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، أما المسار الثاني فهو مسار الشركات الناشئة الموجّه للشركات الناشئة المسجلة في الأردن ولا يزيد عمرها عن 3 سنوات، شريطة أن تكون هذه الشركة قد بدأت فعلياً ببيع المنتج أو الخدمة التي تقدّمها، وأن تكون ممكّنة عن طريق التكنولوجيا.


ويتضمن البرنامج 8 مراحل بدءاً من مرحلة التسجيل، ثم مرحلة دراسة الأفكار والشركات المتقدمة للمشاركة ليتم اختيار الأفضل منها، ليتم الانتقال بالمقبولين للمشاركة في البرنامج إلى مرحلة المعسكر التدريبي المكثّلف، والذي سيشتمل على دورات تدريبية وورش عمل في أبرز المجالات والمواضيع التي تهم رياديي الأعمال، والتي سيقدّمها مجموعة مميزة من المدربين والخبراء، لتأتي بعدها مرحلة العروض التقديمية الأولية، ثم الانتقال بالمشاركين إلى مرحلة الإرشاد والتوجيه لتجهيزهم لمرحلة العروض التقديمية النهائية أمام لجنة التحكيم، حيث سيتم اختيار الأفكار والمشاريع التي سيتم احتضانها، لتبدأ بعد ذلك المرحلة الثامنة والنهائية والتي تتضمّن بدء برنامج الاحتضان وجاهزية الاستثمار للشركات والأفكار لمدّة عام كامل بالتعاون مع مسرعات الأعمال (OASIS 500) و (Flat6labs)، ولتنضم الشركات التي سيتم اختيارها إلى قائمة الشركات الناشئة التي تدعمها منصّة زين للإبداع والتي تجاوز عددها حتى اليوم 220 شركة ناشئة.


يذكر بأن منصّة زين للإبداع استقبلت من خلال برنامج "زين المبادرة" على مدار الأعوام السابقة آلاف الأفكار وحوّلت المئات منها إلى شركات، ورفدت السوق المحلي بشركات جديدة في مجالات حديثة يتطلبها التطور الحالي، إلى جانب فرص العمل التي وفرتها هذه الشركات لتسهم في تحسين مستوى المعيشة لدى أصحابها والعاملين فيها، ولتساهم في رفد الاقتصاد الوطني.

 




 

 


 

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