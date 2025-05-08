الخميس 2025-05-08 01:53 م
 

زين تبدأ احتفالاتها بعيد الاستقلال بتغيير اسم شبكتها إلى "J079"

زين تبدأ احتفالاتها بعيد الاستقلال بتغيير اسم شبكتها إلى "J079"
زين تبدأ احتفالاتها بعيد الاستقلال بتغيير اسم شبكتها إلى "J079"
 
الخميس، 08-05-2025 01:00 م

الوكيل الإخباري- احتفالاً بالمناسبة الوطنية الأقرب والأغلى على قلوب الأردنيين، الذكرى الـ 79 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية؛ أعلنت شركة زين الأردن عن تغيير اسم شبكتها ليصبح اعتباراً من صباح اليوم على هواتف مشتركيها "J079"، في مبادرة رمزية تعبّر عن فخر الشركة واعتزازها بالوطن، ووفائها لقيادته الهاشمية.

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ويحمل هذا التغيير في طيّاته تجديدٌ لمعاني الانتماء والولاء، إذ يجمع الاسم الجديد بين رمز شبكة زين "079" – الرقم الذي أصبح جزءاً من الهوية الرقمية للأردنيين واقترن باسم زين لعقود– والرقم "79" الذي يُجسّد مسيرة الاستقلال، ليجتمع الرقم والحرف في اسمٍ واحد يحتفي بالأردن ويفتخر بتاريخه وبمسيرة العمل والبناء في مختلف المجالات، ويُوجّه رسالة حب وانتماء للوطن وتحية اعتزاز بقيادته.


ويأتي تغيير زين لاسم شبكتها كبداية لسلسلة من المبادرات والأنشطة التي اعتادت الشركة تنفيذها سنوياً احتفالاً بعيد الاستقلال، ومشاركة الأردنيين فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية، التي تشكّل محطة عزّ وكرامة في تاريخ الأردن.

 
gnews

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