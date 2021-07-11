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الأحد، 11-07-2021 12:20 م

زين تبدأ بطولاتها الكروية لصيف 2021

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الوكيل الاخباري - أقامت شركة زين الأردن بطولتها لكرة القدم الخماسية للرجال لإقليم الوسط على ملاعب نادي فرسان الأردن في العاصمة عمان، وذلك في مستهل بطولاتها لصيف 2021، التي ستنطلق منافساتها تباعاً خلال الفترة القادمة.اضافة اعلان


وانطلقت منافسات البطولة صباح يوم الجمعة واستمرت على مدار اليوم بمشاركة 22 فريقاً من محافظات إقليم الوسط، وبإدارة طاقم تحكيمي من الاتحاد الأردني لكرة القدم، وسط أجواء حماسية تنافستخلالها الفرق للظفر بلقب البطولة، وتم تطبيق البروتوكول الصحي المعتمد للبطولات بما يحافظ على صحة وسلامة المشاركين، حيث أقيمت البطولة دون حضور جماهيري، فيما كان جميع المشاركين حاصلون على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتم تتويج الفرق الفائزة وتسليمهم الجوائز في ختام البطولة، حيث ظفر فريق "شقير" باللقب فيما حلّ فريق "إسكان جودة" ثانياً.

وتأتي إقامة زين لهذه البطولة مواصلةً لجهودها ودعمها المستمر للحركة الرياضية والشبابية في المملكة، وهو الأمر الذي دأبت عليه الشركة انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه المجتمع ودعمها للقطاع الرياضي والشبابي، حيث عادت الشركة لتستكمل أنشطتها المختلفة -التي تلقى إقبالاً ومشاركة واسعة- بعد فترة التوقف التي فرضتها جائحة كورونا،لتعلن الشركة عزمها على إقامة بطولات كروية في أقاليم المملكة الثلاث، وللرجال والسيدات.

 




 

 


 

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