زين تتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم المبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة

الوكيل الاخباري - قامت زين بتوقيع وثيقة المبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة، وهي مبادرة من قبل كل من الميثاق العالمي للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لتكون زين الأردن واحدة من أوائل الشركات في المنطقة التي تقوم بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وذلك لتمكين المرأة في مكان العمل والمجتمع.

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من خلال البيان المصادق عليه، تلتزم زين بوضع نموذج سلوك داخل الشركة لتعزيز المساواة بين كِلا الجنسين، وذلك من خلال تنفيذ سبع مبادئ يمكن لجميع الشركات والقطاعات اتخاذها للنهوض بالمرأة وتمكينها، وذلك للنهوض في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة.



ويأتي توقيع زين لهذا البيان، كخطوة لتأكيد حرص الشركة على توجيه جهودها اتجاه التنمية الاجتماعية، حيث أن مبادرة تمكين المرأة (WE) التي أطلقتها زين في العام 2017 تأتي في هذا الإطار، والتي تهدف منها تحقيق المساواة بين الجنسين، والتي باتت تمثل محوراً رئيسياً في تطور بيئة أعمال زين، لمساهمتها في زيادة مشاركة المرأة في الأعمال القيادية وصنع القرار، ليكون للمرأة دور فاعل في تطوير وقيادة الشركة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية.



وتبدي زين اهتماماً كبيراً بضمان إدماج تنوع والاشتمال في استراتيجية أعمالها كجزء من مسؤوليتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من من خلال توجيه أنشطة أعمالها الجوهرية إلى الدعم تمكين المرأة.



وتكرس زين استراتيجيتها الرقمية للعمل باستمرارعلى دعم المبادرات المهتمة بدفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة والتي تؤدي إلى النمو الاجتماعي والاقتصادي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وتعمل زين على تغيير السياسات أولوية لمعالجة التباينات الموجودة في الوقت الراهن، وهو الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى تحقيق تغييرات منهجية، حيث تقوم زين توفير العديد من المزايا للأمهات العاملات في زين، ومنها حضانة زين التي تستقبل أطفال الأمهات العاملات وتوفر لهم أفضل رعاية وبحسب المعايير العالمية، وباقة من البرامج والمبادرات التي تستهدف الموظفات.



وتقوم زين باطلاق ودعم العديد من المشاريع والمبادرات التي تهدف لتمكين المرأة ودعمها في المجتمع المحلي مع التركيز بشكل خاص على توليد الدخل والوصول إلى فرص العمل المناسبة وتنمية المهارات، حيث تقوم الشركة بدعم برنامج "بنات كونكت" Banaat Connect" -الذي أطلقته شركة "آمال" غير ربحية لتعليم النساء اللاجئات في الأردن - وذلك من خلال تزويد خدمات الإنترنت المجانية للنساء اللاجئات في مُخيّم جرش لتمكينهن من المشاركة في البرنامج.

كما قامت زين بافتتاح مشروع مركز اتصال زين لخدمات الزبائن في محافظة معان، بتمويل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية، والذي يهدف الى دعم المجتمع المحلي في معان ويركز على تدريب وتوظيف سيدات المنطقة حيث يوفر المشروع 12 فرصة عمل جديدة للمرأة في معان.



وتعمل الشركة جاهدةً على سد الفجوة بين الجنسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، بالإضافة الى العديد من البرامج والمبادرات مثل دورات التصميم والخياطة مع Dezain space ودعم السيدات من خلال مؤسسة نهر الأردن وغيرها



ويجدربالذكربأنهيئةالأمم المتحدة للمرأة، هي منظمة تابعة للأمم المتحدة مكرسة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

تم إنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهي مناصرة عالمية للنساء والفتيات، لتسريع التقدم في تلبية احتياجاتهن في جميع أنحاء العالم.

توفر المبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة(WEPs)، التي تم أنشأها من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة والميثاق العالمي للأمم المتحدة، إطارًا قويًا لدعم وتقدم الشركات وإرشادهم حول كيفية تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل، والسوق والمجتمع.

تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع الشركات في الأردن من أجل تصميم السياسات والبرامج الحالية - أو إنشاء سياسات وبرامج جديدة مطلوبة - لتحقيق تمكين المرأة في سوق العمل بدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا).