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الأحد، 18-12-2022 03:27 م

زين تتيح الفرصة لـ6 شركات ناشئة أردنية للمشاركة في مؤتمر “Step Saudi 2022”

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الوكيل الإخباري - أتاحت شركة زين الأردن من خلال منصّتها للإبداع (ZINC) الفرصة لـ 6 شركات ناشئة أردنية للمشاركة في مؤتمر “Step Saudi 2022”؛ أكبر مهرجان للتكنولوجيا والشركات الناشئة في الشرق الأوسط، والذي عُقدت فعالياته الأسبوع الماضي في العاصمة السعودية الرياض.

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واختارت منصّة زين للإبداع (ZINC) الشركات التي اصطحبتها للمؤتمر بالتعاون مع لجنة تحكيم مختصة، حيث وقع الاختيار على شركة “Belbio”، وشركة “Kitchefy”، وشركة “Invoice Q”، وشركة “Darbco.”، وشركة “Sawaaid”، وشركة “Mobeasy LLC”، لحضور هذا المؤتمر، وذلك من خلال المنافسة التي عقدتها المنصة للشركات الناشئة، والتي كانت قد أعلنت عنها عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.


وأتيح لأصحاب الشركات الناشئة المختارة الاستفادة من الجلسات الحوارية التي استضافها المؤتمر، بالإضافة إلى التقاء المستثمرين وأصحاب الأعمال الريادية المشاركين في المؤتمر والاطلاع على أعمالهم والاستفادة من خبراتهم، حيث شهد المؤتمر حضوراً عالمياً كبيراً تجاوز 3000 مشارك من أصحاب الشركات والمستثمرين والخبراء والمهتمين بالتقنيات الرقمية والعلامات التجارية، و200 شركة ناشئة، و150 متحدّثاً وخبيراً من مختلف دول العالم.


وتمحورت الجلسات الحوارية التي تضمنها المؤتمر حول 5 مسارات رئيسية، هي مسار التقنيات المالية الذي سلّط الضوء على المدفوعات، والعملات المشفّرة، والتجارة الإلكترونية، ومسار الابتكارات المستقبلية وأهمها الذكاء الاصطناعي، والتنقل، والطاقة، والحوسبة السحابية، ومسار الحلول الرقمية الذي ركّز بشكل خاص على وسائل الإعلام، والتسويق، والمحتوى، ومسار إطلاق المشاريع الذي سلّط اهتمامه على الشركات الناشئة، ورأس المال الاستثماري المُخاطر، والنمو، وأخيراً مسار الرفاهية الذي تناول مجال الرعاية الصحية الرقمية للمرأة، والصحة بشكل عام، واللياقة البدنية، حيث تمكّن أصحاب الشركات من التقاء المستثمرين وأصحاب الأعمال الريادية المشاركين في المؤتمر والاطلاع على أعمالهم والاستفادة من الخبرات هناك.


وتأتي هذه الخطوة من جانب زين، انطلاقاً من اهتمامها الكبير الذي يتمحور حول دعم الرياديين الأردنيين، وحرصها على إشراكهم في مختلف المؤتمرات وفعاليات ريادة الأعمال التي يتم تنظيمها على المستوى المحلّي والإقليمي والعالمي، لإتاحة الفرصة لهم لتطوير أعمالهم من خلال تشبيكهم بالمستثمرين ووسائل الإعلام ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمبتكرين والمتحدثين من مختلف دول العالم، لتمكينهم من توسيع أعمالهم وتبادل الخبرات فيما بينهم.

 




 

 


 

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