زين تتيح خدمة إنشاء المتاجر الإلكترونية من خلال eShopHub

الوكيل الاخباري - وقّعت شركة زين اتفاقيّة تعاون مع شركة بداية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "ArabiaCell"، لتقوم زين بإتاحة خدمات جديدة وحلول أعمالمن خلال eShopHub، لتتمكّن الشركات من إنشاء المتجر الإلكتروني الخاص بها لبيع كافة منتجاتها وخدماتها من خلال الموقع الالكتروني المخصص للشركة والتطبيق عبر الهاتف المحمول.

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وتهدف زين بالشراكة مع شركة "ArabiaCell" إلى دعم أعمال الشركات عبر إنشاء كيان الرقمي لها من خلال منصة تجارية إلكترونية وحلول إدارية للمواقع الالكترونية ومنصات تطبيقات الهواتف الذكيّة المدعومة بمحتوى قوي وأنظمة إدارة الطلبات عبر الخدمات السحابية لتوفر العديد من الميزات والحلول.



وتُناسب خدمة eShopHub كل من أصحاب المحال والخدمات والمصانع والشركات أو أي جهة مهتمة بإنشاء متجر إلكتروني يقدّم مختلف الخدمات التي ستقوم زين بالتعاون مع "ArabiaCell" بتصميمها وتوفيرها من خلال المتجر الإلكتروني.

وتضم الخدمات التي توفرها eShopHub كل من التسويق وبيع الخدمة بحسب الخطة التسويقية وفوترة المشتركين وتحصيل الفواتير، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمشتركين بالخدمة، مثل استقبال المكالمات وتصنيفها، بحيث إذا كانت من الاستفسارات حول إدارة النظام فيقومالموظف بحلها مع الزبائن، وبغير ذلك يقوم الموظف بتحويل الاستفسار للشركة المستفيدة من خدمة eShopHub للمساعدة، وبعد الحصول على الحل أو الرد، يقوم الموظف بالتواصل مع المشتركين لعرض الحل والمتابعة.



بهذه الخطوة، تضيف زين خدمة متميزة إلى باقة حلول الأعمال المتكاملة في مجال الاتصالاتالتي توفرها مظلة "زين أعمال" حيث تقدم خدمات الاتصال والتسويق وإنترنت الأشياء والحلول السحابية التي تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى وتساعدها على النمو والتميّز في أعمالها، كما تساهم في مواكبة التطور المتسارع على صعيد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحلول الأعمال وتسعى لتسهيل الانتقال والوصول للمستقبل الرقمي.



