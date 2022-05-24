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الثلاثاء، 24-05-2022 01:01 م

زين تُتيح خدمة الدفع المُيسّر لعملاء كابيتال بنك على متجرها الإلكتروني (Zain eShop)

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الوكيل الإخباري - أتاحت شركة زين الأردن لزبائنها من عملاء كابيتال بنك خدمة الدفع المُيسّر على متجرها الإلكتروني (eshop.jo.zain.com)، ليتمكّنوا من شراء جميع أنواع الأجهزة المتوفرة على متجرها الإلكتروني بنظام الأقساط، وذلك عند الدفع باستخدام أي من بطاقات كابيتال بنك الائتمانية وبفائدة 0%.

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وسيتمكن عملاء كابيتال بنك من استخدام بطاقاتهم الائتمانية لإتمام عمليات الشراء من خلال متجر زين الإلكتروني (Zain eShop)، وتقسيط المبلغ على دفعات تصل إلى 12 دفعة بدون فائدة، عند الشراء بقيمة 100 دينار وأكثر.


ويمكن لعملاء كابيتال بنك الراغبين بالاستفادة من خدمة الدفع المُيسّر التواصل مع مركز خدمة العملاء التابع للبنك، لطلب خدمة الدفع المُيسّر على بطاقاتهم، وذلك بعد إتمام عمليّة الشراء عبر متجر زين الإلكتروني (eshop.jo.zain.com).


ويوفّر متجر زين الإلكتروني (Zain eShop) لزبائنه جميع أنواع الأجهزة الخلوية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة المنزل الذكية وأجهزة حماية المنزل، وجميع أنواع الساعات الذكية وأجهزة البرودباند التي تشمل الراوتر الثابت والراوتر المتنقّل “MIFI”، ومختلف أنواع الإكسسوارات وغيرها العديد، كما يوفّر المتجر خدمة توصيل مجانية إلى جميع أنحاء المملكة، وخدمة التوصيل خلال 24 ساعة داخل العاصمة عمان، بالإضافة إلى خاصيّة تمكّن الزبون من تتبع طلباته من حيث مكانها ووقت وصولها، إلى جانب الخيارات المتعددة للدفع سواء الدفع النقدي عند الاستلام أو الدفع المباشر عبر البطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع الإلكتروني.


 




 

 


 

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