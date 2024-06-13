الخميس 13-06-2024
الوكيل الاخباري
 

البنك المركزي الأردني يثبت أسعار الفائدة عند مستواها الحالي

حزب الله ينفذ الهجوم الأوسع والأشمل على إسرائيل منذ أكتوبر... وأميركا تعرب عن قلقها

تلفريك عجلون يستأنف استقبال الزوار السبت وطيلة أيام عيد الأضحى

4 تحذيرات امنية لجميع مالكي السيارات في الاردن - صورة

اطلاق 150 صاروخ من لبنان تجاه مواقع اسرائيلية وإصابة مستوطنين

خطة رقابية لمؤسسة الغذاء والدواء خلال عطلة عيد الأضحى

أمبري: إصابة سفينة شرق عدن

وكلاء السياحة: 20 ألف أردني حجزوا للسياحة الخارجية خلال عيد الأضحى

صحة غزة: الاحتلال يرتكب 3 مجازر خلال 24 ساعة

الدفاع المدني يتعامل مع حريق في دابوق

الخميس، 13-06-2024 03:15 م

زين تُتيح لمُشتركيها محتوى رياضي وترفيهي رقمي بالتعاون مع منصة "TOD"

WhatsApp Image 2024-06-13 at 3.08.01 PM


الوكيل الاخباري - وقّعت شركة زين الأردن ومنصة "TOD" -المنصة الرائدة في بث المحتوى الرقمي الرياضي والترفيهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- اتفاقية شراكة استراتيجية، لتقدّم زين لمُشتركيها محتوى رياضي وترفيهي رقمي حصري عبر منصة "TOD".

اضافة اعلان


وتم توقيع الاتفاقية بحضور الرئيس التنفيذي لدائرة أعمال الأفراد في شركة زين الأردن يزن ابراهيم، والمدير التنفيذي للاتصال والفعاليات لمنصة" “TOD” نشأت الخالدي، وبيّنت شركة زين أن هذه الاتفاقية تأتي لتؤكد التزامها الراسخ بطرح وتقديم أحدث الخدمات المُبتكرة والاستثنائية، وبما يتلائم مع احتياجات ومتطلبات كافة زبائنها من مختلف الاهتمامات ولكافة الفئات العمرية ليتمتعوا بتجربة رقمية فريدة من نوعها، وذلك ضمن استراتيجية الشركة التي تحرص من خلالها على مواكبة التطورات بما يلبّي تطلعات زبائنها الذين اعتادوا على التميّز، من خلال إبرام شراكات استراتيجية مع كبريات الشركات والمنصات ومزودي المحتوى على مستوى المنطقة والعالم، لتواصل دورها الطليعي في التحوّل الرقمي على صعيد الخدمات.


من جانبه، قال نشأت الخالدي، مدير الاتصالات والعلاقات العامة والفعاليات في TOD: "يسعدنا إقامة هذه الشراكة مع زين الأردن. يتيح لنا هذا التعاون تقديم محتوى رياضي لا مثيل له في الأردن. مع الجداول الزمنية التفاعلية، وملخصات المباريات التلقائية، وميزات وضع الإشارات المرجعية، تستخدم المنصة أحدث التقنيات وتضمن تجربة مستخدم لا مثيل لها لجميع مشاهديها. نحن متحمسون لبدء شراكتنا مع حزمة TOD يورو 2024، مما يمنح المشجعين في الأردن وصولاً غير مسبوق إلى هذا البطولة المنتظرة بفارغ الصبر."


وتُتيح شركة زين الأردن عبر هذه الاتفاقية  لزبائنها من أصحاب اشتراكات الإنترنت المنزلي متابعة أهم الأحداث الرياضية العالمية حصرياً وتزامناً مع بطولة أمم أوروبا 2024، والاستمتاع بمشاهدة أكبر البطولات الرياضية والمُباريات مباشرةً ودون انقطاع عبر تحميل تطبيق "TOD" المتوفّر عبر متاجر أندرويد و iOSعلى هواتفهم الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز الذكية، وسيتمكّن كافة مشتركو زين الأفراد من أصحاب خطوط الفواتير وأصحاب الخطوط المدفوعة مسبقاً الاشتراك بالخدمة باستخدام الرمز #863* وتفعيلها.


وتقدّم منصة "TOD" الدوريات والرياضات الكبرى كالدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الألماني، وكأس فرنسا، ودوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني وكأس أوروبا، والدوري الأمريكي للمحترفين NBA ، والفورمولا 1، واتحاد لاعبي التنس للمحترفين،ATP والعديد من أقوى المباريات والملخصات والفعاليات الرياضية المباشرة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-06-13 at 2.27.18 PM

الملكية الأردنية تعقد لقاء صحفي للإعلان عن إطلاق رحلات موسمية إلى بافوس

49eefba5-7daf-4046-892a-b930adef72bf

بنك الاتحاد يستعد لقياس التأثير الكربوني للقروض والاستثمارات

4

بنك الإسكان الراعي الذهبي لمنتدى التمويل الأخضر 2024

3

أطفال الأردن يتألقون في مسابقة تويوتا "ارسم سيارة الأحلام" السابعة عشرة عن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

039A7934

بنك الاسكان يقيم فعالية لتوزيع "كسوة العيد" بالتعاون مع بنك الملابس الخيري

2

"يانغو بلاي" يصل لأرض النشامى

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-06-11 at 2.53.40 PM

زين وأبو شقرة تتعاونان لحماية البيئة البحرية في العقبة

02df731e-d834-4474-991a-ec6f586e5d0d

تحت شعار "زين تُحَيّي أبا الحُسين" زين تدعو الأردنيين لحضور مرور الموكب الأحمر وتحيّة الملك

1 (3)

زين تجدّد تقديرها للأسرة التربوية وترعى حفل جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميّز التربوي

WhatsApp Image 2024-05-25 at 2.26.45 AM

شركة زين تهنئ الملك وولي العهد والأسرة الأردنية بعيد الاستقلال

WhatsApp Image 2024-05-22 at 12.32.51 PM

زين راعي الاتصالات الحصري لـ "منتدى الأردن للإعلام والاتصال الرقمي"

WhatsApp Image 2024-05-21 at 3.41.56 PM

إجمالي عدد الأشجار المزروعة في مختلف مناطق المملكة 16,550 ... زين الأردن تواصل دورها بدعم مزارعي الأردن وتعزيز التنوع الحيوي والحِفاظ على البيئة