زين تجدّد اتفاقية التعاون التي تجمعها مع تكية أم علي

الوكيل الاخباري -

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جدّدت شركة زين الأردن اتفافية التعاون التي تجمعها مع تكيّة أم علي؛ لمواصلة دعم جهود التكية والمساهمة في تحقيق رؤيتها المتمثلة في الوصول لأردن خالٍ من الجوع، من خلال توفير الدعم الغذائي المستدام لـ20 ألف أُسرة تعيش تحت خط الفقر في مختلف محافظات المملكة.وتقدّم زين كل عام وبموجب هذه الاتفاقية دعماً لتكية أم علي بقيمة 30 ألف دينار أردني، يتضمّن كفالة 42 أسرة عفيفة بطرود غذائية شهرية ولمدّة عام كامل، حيث يحتوي كل طرد غذائي على 19 مادة غذائية، تكفي لتحضير ثلاث وجبات يومياً لمدة شهر كامل، كما يشمل توزيع طروداً غذائية على الأُسر المحتاجة في محافظات المملكة، وذلك ضمن الحملة التي أطلقتها تكية أم علي بالتزامن مع شهر رمضان تحت شعار "نطعمهم بزكاة أموالكم".وتواصل شركة زين الأردن من خلال تجديدها لاتفاقية التعاون التي تجمعها مع تكية أم علي منذ أعوام، تعزيزها لمفهوم المسؤولية الاجتماعية لديها، ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها في كافة مبادراتها في مجال إدارة الاستدامة لا سيما الهدف الثاني "القضاء التام على الجوع".