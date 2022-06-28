زين تجدّد اتفاقية الرعاية والدعم مع مؤسسة نهر الأردن

الوكيل الإخباري - في إطار برامجها ومبادراتها المستدامة لدعم المجتمع المحلي، ولضمان حياة أفضل للأفراد لا سيما الأقل حظاً من النساء والأطفال على حد سواء؛ جدّدت شركة زين الأردن اتفاقية الرعاية والدعم التي تجمعها - منذ عدّة أعوام - مع مؤسسة نهر الأردن.

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وتم تجديد الاتفاقية يوم أمس الإثنين في مقر شركة زين، حيث وقّعها عن شركة زين رئيسها التنفيذي فهد الجاسم، وعن مؤسسة نهر الأردن المدير العام إنعام بريشي، بحضور عدد من المدراء المعنيين من الطرفين.



وبموجب هذه الاتفاقية؛ ستواصل زين دعمها للبرامج والمشاريع التي تنفّذها المؤسسة لتمكين المجتمعات؛ لتُسهم في تحقيق رؤية المؤسسة نحو أردن يبتكر الأمثل لتحدياته، ودعم مهمتها الرئيسية المتمثلة في إشراك الأردنيين وتمكينهم من تنمية قدراتهم الاقتصادية والتغلّب على العقبات الاجتماعية وخاصة العنف ضد الأطفال،

إلى جانب دعم مشاريع سيدات المجتمع المحلي لرفع مستوى معيشتهن وتمكينهن اقتصادياً واجتماعياً، حيث تواظب شركة زين على شراء المشغولات اليدوية والمنتجات التي تصنعها سيدات المجتمع المحلي المنتسبات لمؤسسة نهر الأردن، لتوزيعها في مختلف المناسبات، كما ستوفّر زين أيضاً من خلال هذه الاتفاقية خدمات وعروض الاتصالات والإنترنت المميزة والمختلفة لمؤسسة نهر الأردن.